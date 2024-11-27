تنطلق الأحد المقبل.. جدول امتحان شهر نوفمبر لطلاب ثانية ثانوى بالجيزة

كتبت - مرام محمد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر للمراحل الثلاثة (ابتدائى - إعدادى – ثانوى)، موضحة جدول الشهر لطلاب الصف الثانى الثانوى على النحو التالي:

-الأحد 1 ديسمبر 2024: امتحان مادتى اللغة العربية، والتربية الدينية (الأدبى والعلمي).

-الإثنين 2 ديسمبر 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الأدبى و العلمي).

-الثلاثاء 3 ديسمبر 2024: امتحان مادة الرياضيات (الأدبي)، وامتحان مادتى الرياضيات البحتة والأحياء (العلمي).

-الأربعاء 4 ديسمبر 2024: امتحان مادتى علم النفس واللغة الأجنبية الثانية (الأدبي)، وامتحان مادتى الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية (العلمي).

-الخميس 5 ديسمبر 2024: امتحان مادتى الجغرافيا والتربية الوطنية (الأدبي)، وامتحان مادتى الكيمياء والتربية الوطنية (العلمي).

-الأحد 8 ديسمبر 2024: امتحان مادة التاريخ (الأدبي)، وامتحان مادة الرياضيات التطبيقية (العلمي).

وأرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابًا للمديريات التعليمية، بشأن ضوابط وإجراءات ومواصفة امتحان شهر نوفمبر 2024 للصفين الأول والثانى الثانوى بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة، للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الحالى 2024/2025.

وأكدت أنه يتعين على كل المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بإعداد امتحانات شهر نوفمبر للصفين الأول والثانى الثانوى العام على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بكل إدارة.