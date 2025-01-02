الكونجرس الأمريكى يبدأ دورته الـ119 غدا وسط سيطرة كاملة لترامب والجمهوريين

كتبت : نهال أبو السعود

يبدأ الكونجرس الأمريكي دورته الجديدة رقم 119 غدا الجمعة مع سيطرة الجمهوريين الكاملة على مجلسي النواب والشيوخ لأول مرة منذ عام 2019 إلى جانب فوز الرئيس الجمهوري دونالد ترامب فى الانتخابات الرئاسية 2024.

ومع ذلك، هناك احتمالية لتطاير الشرر في مجلس النواب إذا ثار الجمهوريون ضد رئيس مجلس النواب مايك جونسون أثناء التصويت على القيادة، والذي من المتوقع أن يتم بعد الساعة 12 ظهرًا بقليل، وفي مجلس الشيوخ، سيتولى الجمهوريون زمام الأمور رسميًا بعد قلب الأغلبية في انتخابات نوفمبر.

متى يؤدي أعضاء الكونجرس الجدد اليمين الدستورية؟

تبدأ الفترة الجديدة للكونجرس، والتي تستمر لمدة عامين، يوم الجمعة، حيث من المتوقع أن يؤدي أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية. ولكن أولاً، سيتعين عليهم انتخاب رئيس، وهو الأمر الذي لم يكن سهلاً بالنسبة للحزب الجمهوري المنقسم في آخر انتخابين لاختيار زعيمهم.

استغرق رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي، وهو جمهوري من كاليفورنيا، 15 جولة للفوز بمطرقة المجلس في عام 2023، مما أدى إلى تأخير أداء اليمين للأعضاء الجدد لعدة أيام. وتم عزل مكارثي بعد أشهر، واستغرق الأمر من الجمهوريين ثلاثة أسابيع للتجمع خلف جونسون ويأمل الجمهوري من لويزيانا في الاستمرار في منصب رئيس المجلس، لكنه يواجه بعض المعارضة داخل حزبه بعد معركة فوضوية أخرى الشهر الماضي بشأن التمويل الحكومي.

ويؤدي أعضاء مجلس الشيوخ اليمين عندما ينعقد يوم الجمعة ثم ينتقل إلى أعمال أخرى.

كيف تتم عملية انتخاب رئيس المجلس؟

عادةً، يرشح عضو من كل حزب مرشحًا لمنصب رئيس المجلس قبل تصويت جميع الأعضاء الجدد في مجلس النواب. تم تحديد هؤلاء المرشحين في نوفمبر، عندما قرر كل من الحزبين بشكل منفصل من سيدعمه للقيادة.

وخلال التصويت بالنداء، سيعلن الأعضاء بصوت عالٍ عن المرشح الذي يفضلونه لمنصب رئيس مجلس النواب. ويفوز المرشح الذي حصل على أغلبية الأصوات المدلى بها بمنصب رئيس مجلس النواب. وإذا لم يفز أي مرشح في الجولة الأولى، يتم تكرار التصويت حتى يحصل شخص ما على الأغلبية.