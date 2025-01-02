الطقس اليوم الخميس 2 يناير 2025 بالإسكندرية.. انحسار فرص سقوط الأمطار

الإسكندرية جاكلين منير

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الخميس ، انحسار فرص سقوط أمطار مع انكسار و انتهاء نوة " رأس السنة " فيما تستمر الأجواء الباردة على الإسكندرية ، و تسجل الإسكندرية اليوم الخميس 2 يناير 2025 درجات حرارة 18 فى العظمى و 9 فى الصغرى .

فيما تستمر الأجواء الدافئة فى الأسبوع الأول من شهر يناير 2025 ، حيث تتراوح درجات الحرارة من 19 إلى 20 درجة فى العظمى و10 فى الصغرى.

و تبدأ درجات الحرارة فى الإنخفاض بدءا من 9 يناير مع بدء شهر طوبه أحد أكثر أشهر السنة برودة وصقيع ، وتشهد الإسكندرية خلال الشهر نوات شديدة البرودة وغزيرة الأمطار ، أبرزها نوة "الفيضة الكبرى" ونوة "الكرم".

يذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة وهي كالتالي:

• (الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137) من أي محمول.

• (الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175)

• (الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125)