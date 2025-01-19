6 خطوات سهلة تحافظ على صحة الكلى فى الشتاء

كتبت فاطمة خليل

تعد كليتاك من أهم الأعضاء التي لا تقوم فقط بتصفية الدم وإزالة السموم، بل تنظم أيضًا مستويات الحموضة والملح والبوتاسيوم، لذا، من المهم الاعتناء بهما، وخاصة باتباع بعض العادات الصحية في الصباح، من شرب الماء إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتناول وجبة إفطار صحية، ومراقبة ضغط الدم ومستويات الجلوكوز، فى السطور التالية نوضح كيف يمكنك الحفاظ على كليتيك في أفضل حالة على الإطلاق، بحسب موقع تايمز ناو.



عادات صباحية يمكنك اتباعها لصحة الكلى



شرب الماء



وفقًا للأطباء، يساعد الماء في إزالة الصوديوم والسموم من كليتيك ويقلل من خطر الإصابة بالعديد من مشاكل الكلى المزمنة. وبينما يجب عليك شرب السوائل، تأكد من عدم الإفراط في الترطيب، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية أخرى أيضًا. يقترح الخبراء أن تهدف إلى تناول 1.5-2 لتر على الأقل يوميًا. ومع ذلك، فإن عوامل مثل المناخ، وممارسة الرياضة، والصحة العامة، وما إذا كنت حاملاً أو مرضعة، من المهم أيضًا مراعاتها عند التخطيط لتناولك اليومي من الماء.

حافظ على نشاطك ولياقتك

من الرائع ممارسة الرياضة بانتظام - ليس فقط للحصول على جسم لائق ولكن للعمل الأمثل لأعضائك. يقول الأطباء إن ممارسة التمارين الرياضية تساعد على خفض خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة وخفض مستويات ضغط الدم، وكلاهما مهم لمنع تلف الكلى.

يمكنك ممارسة المشي والجري وركوب الدراجات وحتى الرقص كتمارين صباحية، وهي رائعة لصحتك. ابحث عن نشاط يبقيك مشغولاً وممتعًا.

تناول وجبة إفطار طازجة ومغذية

من المهم الاهتمام بنظامك الغذائي، خاصة إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الكلى ويؤدي إلى أمراض مثل مرض السكري ومشاكل القلب. لذا، بالنسبة للإفطار، اختر الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم وتجنب اللحوم المصنعة والأطعمة الأخرى الضارة بالكلى.

يقترح الخبراء التركيز على تناول المكونات الطازجة التي تحتوي بشكل طبيعي على نسبة منخفضة من الملح، مثل التوت الأزرق والأسماك والحبوب الكاملة.

توقف عن التدخين

عادة ما يبدأ العديد من المدخنين يومهم بجرعة من السجائر. وفقًا للخبراء، فإنه يتلف الأوعية الدموية في جسمك، مما يؤدي إلى تباطؤ تدفق الدم في جميع أنحاء جسمك وإلى كليتيك. كما يعرض التدخين كليتيك لخطر متزايد للإصابة بالسرطان، لذلك، من المهم الإقلاع عن التدخين.

مراقبة مستويات السكر في الدم

إذا كنت تعاني من مرض السكري أو حالة تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، فأنت معرض للإصابة بتلف الكلى. عندما لا تتمكن خلايا جسمك من استخدام الجلوكوز في الدم، تضطر كليتاك إلى العمل بجدية أكبر لتصفية الدم. وعلى مدار سنوات من الجهد المبذول، يمكن أن يؤدي هذا إلى تلف يهدد الحياة.

لذا، من المهم مراقبة مستويات السكر في الدم كل صباح واتخاذ الخطوات الكافية لخفضها.

مراقبة مستويات ضغط الدم

يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف شديد في الكلى. لذا، إذا كانت قراءات ضغط الدم لديك أعلى من 140/90 باستمرار، فقد تعاني من ارتفاع ضغط الدم. تحدث إلى طبيبك حول مراقبة ضغط الدم بانتظام، وإجراء تغييرات على نمط حياتك، وربما تناول الأدوية

