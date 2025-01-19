5 أشياء لا تعرفينها عن سرطان عنق الرحم.. رقم 5 ستصدمك

كتبت فاطمة خليل

كل دقيقتين تموت امرأة بسبب سرطان عنق الرحم، وفي جميع أنحاء العالم، ترتفع حالات الإصابة الجديدة بسرطان عنق الرحم بمعدل ينذر بالخطر، لذا فمن المهم للغاية معرفة المزيد عن هذا السرطان، وفي حين أن اللقاحات هي أفضل طريقة للوقاية من سرطان عنق الرحم، فهناك بعض الأشياء الأخرى ذات الأهمية القصوى التي يجب أن تكونين على دراية بها، بحسب موقع تايمز ناو.

5 أشياء ربما لا تعرفينها عن سرطان عنق الرحم

يعد سرطان عنق الرحم من أكثر أنواع السرطان فتكًا، حيث يصيب النساء بأعداد كبيرة في جميع أنحاء العالم، وقد شهد حوالي 660 ألف حالة جديدة وحوالي 350 ألف حالة وفاة في عام 2022، وفي حين أنه يمكن الوقاية منه، يقول الخبراء إن هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه إلى حد كبير.



لذا، قبل أسبوع الوقاية من سرطان عنق الرحم (22-28 يناير)، نذكر بعض الأشياء الأقل شهرة حول هذا السرطان الذي يسبب أعلى معدل وفيات.



يعمل أسبوع التوعية السنوي هذا كتذكير لإعطاء الأولوية لصحة عنق الرحم واتخاذ خطوات للحد من المخاطر.

１- معظم الحالات سببها فيروس الورم الحليمي البشري

وبحسب منظمة اليونيسف، فإن أكثر من 95% من حالات سرطان عنق الرحم ناجمة عن فيروس الورم الحليمي البشري، أو HPV، وهو العدوى المنقولة جنسيًا الأكثر شيوعًا في العالم.



هناك أكثر من 200 نوع من فيروس الورم الحليمي البشري، ولا تظهر أعراض على أغلبها، ومع ذلك، تؤدي الأنواع عالية الخطورة من فيروس الورم الحليمي البشري إلى الإصابة بعدوى مزمنة ونمو أورام سرطانية، ولهذا السبب فإن الوقاية والفحص مهمان للغاية، ويقترح الأطباء أخذ لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري لكل من الرجال والنساء، لأنها الطريقة الأكثر فعالية لتجنب الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري والحماية من سلالات فيروس الورم الحليمي البشري.

２- سرطان عنق الرحم يمكن الوقاية منه

وبحسب الخبراء فإن الحصول على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري في مرحلة البلوغ المبكر هو أفضل وسيلة للوقاية من سرطان عنق الرحم، وقد أدخلت العديد من البلدان لقاح فيروس الورم الحليمي البشري في برامج التحصين الروتينية لديها، مستهدفة في المقام الأول الفتيات من سن 9 إلى 14 عامًا، ولكن هناك حاجة إلى المزيد.

３- التدخين يزيد من مخاطر الإصابة

يزيد التدخين بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، وفقًا للدراسات، ويقول الخبراء إن النساء المدخنات معرضات لخطر أكبر للإصابة بسرطان عنق الرحم مقارنة بغير المدخنات، حيث يزداد الخطر بناءً على عدد السجائر التي يتم تدخينها يوميًا ومدة التدخين.



يحدث ذلك لأن التدخين يؤثر على جهاز المناعة ويجعله أقل قدرة على التخلص من فيروس الورم الحليمي البشري.

４- نزيف غير عادي

يعد النزيف المهبلي غير المعتاد علامة تحذيرية كبيرة لسرطان عنق الرحم، ووفقًا للخبراء، من المهم طلب المشورة الطبية إذا تعرضت لأي نزيف مهبلي.



وفقًا للخبراء، فإن النزيف الذي يحدث عادةً بعد ممارسة الجنس أو في أي وقت آخر غير الدورة الشهرية، يُعتبر أمرًا غير معتاد. ويشمل ذلك النزيف بعد انقطاع الطمث.

５- فحص الحوض ومسحة عنق الرحم ليسا نفس الشيء

تخلط العديد من النساء بين الفحصين لأنهما يحدثان في نفس الوقت غالبًا. فحص الحوض هو فحص بدني يتضمن فحص الأعضاء التناسلية الخارجية والداخلية. وقد يتضمن أو لا يتضمن اختبار فحص سرطان عنق الرحم.



كما أن العديد من النساء لا يذهبن إلى طبيب أمراض النساء إلا عندما يحين موعد الفحص، والذي قد يستغرق خمس سنوات. ومع ذلك، يقول الخبراء إن النساء يجب أن يزرن طبيب أمراض النساء كل عام، حتى عندما لا يحين موعد فحص سرطان عنق الرحم.

ما علامات وأعراض سرطان عنق الرحم؟

يبدأ سرطان عنق الرحم على سطح عنق الرحم ويحدث عندما تبدأ الخلايا في التحول إلى خلايا سرطانية، ووفقًا للأطباء، لا يسبب سرطان عنق الرحم أي أعراض في كثير من الأحيان حتى يبدأ في الانتشار، ولهذا السبب، يجب أن تكوني حذرة وتخضعي لفحوصات منتظمة.

ومع ذلك، قد يستغرق ظهور أولى أعراض سرطان عنق الرحم بعض الوقت، وعندما يحدث ذلك، قد تعانين من:



إفرازات مهبلية مائية أو دموية ، وهي غزيرة وقد يكون لها رائحة كريهة

نزيف مهبلي

الألم

التبول الصعب أو المؤلم

دم في البول

إسهال

التعب وفقدان الوزن

شعور عام بالمرض

آلام الظهر أو تورم في ساقيك

آلام الحوض