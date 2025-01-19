وزارة التعليم توضح تفاصيل أعمال التحقق للبرامج الدراسية بالمدارس الفنية

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا للمديريات التعليمية، رداً على الاستفسارات بشأن أعمال التحقق الداخلي بالمدارس الثانوية الفنية التجارية المطبق بها البرامج المطورة المبنية على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة بسوق العمل، وهل يقوم المحقق الداخلي بالتحقق على وحدات أم برنامج بالكامل، موضحة أنه بالنسبة لمعلمى المواد التجارية بالمدارس الثانوية الفنية التجارية والمطبقة لمنهجية الجدارات المهنية المطلوية بسوق العمل والمكلفين بأعمال التحقق الداخلى يقومون التحقق على كامل البرنامج ولا يجوز أن يقوم بعض المحققين الداخليين بالتحقق على برامج ويقوم غيرهم بالتحقق على وحدات بعينها.

وأضافت وزارة التعليم، أنه بالنسبة لمعلمى الحاسب الآلى والمكلفين بأعمال التحقق الداخلى يقومون بالتحقق على وحدات الحاسب الآلى فقط بجميع البرامج.

وأشارت الوزارة، إلى أنه بالنسبة لمعلمى المواد القانونية والمكلفين بأعمال التحقق الداخلى يقومون بالتحقق على وحدات المواد القانونية بجميع البرامج باستثناء معلمى المواد القانونية المكلفين بالتحقق على برنامج فني تأمينات تجارية واجتماعية ) لسد العجز في محققى هذا البرنامج.