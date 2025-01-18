اليوم السابع
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وزير التعليم يوجه بإرسال لجنة للتحقيق في واقعة التعدي على طالبة بمدرسة دولية

السبت، 18 يناير 2025 04:14 م
وزير التعليم يوجه بإرسال لجنة للتحقيق في واقعة التعدي على طالبة بمدرسة دولية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه في إطار الفيديو المتداول حول واقعة التعدي على طالبة بإحدى المدارس الخاصة الدولية بمحافظة القاهرة، وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال لجنة من الوزارة غدا الأحد إلى المدرسة للتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية .

وصرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الوزير محمد عبد اللطيف أكد تعامل وزارة التربية والتعليم بحسم مع مثل هذه الظواهر، مشددا على أن الدور التربوي للمدرسة يأتي في مقدمة الأولويات ولا ينفصل عن تقديم منظومة تعليمية جيدة.

كما شدد الوزير محمد عبد اللطيف على متابعته لنتائج التحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الاجراءات المناسبة حيال المسئولين عنها.

 







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وزارة التربية والتعليم

التعدى على طالبة

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التعدى على طالبة بمدرسة دولية



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