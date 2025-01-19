نائب محافظ الفيوم يعقد لقاءا لخدمة المواطنين بقرية طبهار

الفيوم رباب الجالي

عقد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية طبهار، التابعة لمركز أبشواي، بحث خلال الحلول المناسبة لعدد 18 مطلباً وشكوى لأهالي المركز والقرى التابعة له، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بحضور الأستاذ هاني رجب رئيس مركز ومدينة أبشواي.

وعقد كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، لقائين لخدمة المواطنين، أحدهما بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بحث خلاله 9 مطالب وشكاوى، بحضور الأستاذ سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، ولقاءً بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بحث خلاله عدد 11 مطلباً وشكوى، وذلك بحضور الأستاذ محمد فتحي رئيس مركز ومدينة سنورس.

وفي السياق نفسه، عقد أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحث خلاله عدد 10 مطالب وشكاوى، لأهالي المركز والقرى التابعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا.

تنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا دعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة والسكان.