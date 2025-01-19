ميناء دمياط يستقبل 40 ألف طن ذرة ويتداول 28 سفينة

كتب ـ سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة.. بينما غادرت 16 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28241 طنا تشمل: 4409 طن يوريا و2561 طن كلينكر و2736 طن كسب صويا و9000 طن جبس معبأ و9535 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59231 طنا تشمل: 40000 طن ذرة و10295 طن قمح و5000 طن فول صويا و250 طن كسب عباد و796 طن خشب زان و1006 أطنان حديد و1000 طن زيت طعام و600 طن بضائع متنوعة و1261 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 284 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 424 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 248 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4864 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 56544 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 85446 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5281 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا، وعدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادمة من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5177 حركة .