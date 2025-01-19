مياه الأقصر تعلن انقطاع المياه عن الكرنك ونجع الطويل ونجع بدران 6 ساعات الليلة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، إنه سيتم قطع المياه اليوم الأحد 19 يناير من الساعة 11 مساءا وحتى الساعة 5 صباح الإثنين عن مناطق ( الكرنك ونجع الطويل ونجع بدران )، وذلك لأعمال الإصلاح والصيانة بخط صرف صحي بمنطقة الكرنك.

وأهابت شركة مياه الأقصر، بكافة المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه لتفادي العجز بتلك الفترة، والاتصال بغرفة عمليات الخط الساخن 125 أو رقم 0952282406 أو رقم 01147999752 فى حال وجود طارئ.

فيما أقدم فريق قطاع الجودة والمعامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بإداراته المختلفة، وبالتنسيق مع مسئولي السلامة والصحة المهنية ومسئولي حماية النيل ومسئولي شئون البيئة، على إجراء المسح البيئي لنهر النيل حول مأخذ محطة غرب النيل لتقييم المخاطر المحتملة على المأخذ، وذلك قبل دخول فصل الشتاء رسمياً خلال الأيام المقبلة، وبناءاً على توجيهات اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وضمن أعمال خطة سلامة ومأمونية المياه لمحطة غرب النيل بالأقصر.

وقالت شركة مياه الأقصر، إنه تم القيام بالمعاينة الظاهرية والمسح البيئي ورفع عينات في حدود حرم مأخذ محطة مياه غرب النيل مسافة 3 كيلو أعلى التيار، و1 كيلو أسفل التيار لمقارنة النتائج بالمعايير المحددة بقانون 48 لسنة 1982 والخاص بحماية نهر النيل والموارد المائية من التلوث، حيث يأتي ذلك في إطار تفعيل دور خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم خدمة مياه شرب صحية وصرف صحي آمن.