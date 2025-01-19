محافظ شمال سيناء يستقبل منسق الأمم المتحدة بمصر لبحث تنسيق المساعدات لغزة

العريش - محمد حسين

استقبل اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، مساء اليوم، السيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعدداً من المسؤولين الدوليين بمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في مكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة العريش.

وضم الوفد السيد جون لوك تونجلت، مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومحمود المجدلاوي، مسؤول أول للشؤون الإنسانية بالمكتب ذاته، والسيدة ألفة من فريق العمل الإقليمي.

تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الدولية لبدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومناقشة الترتيبات اللازمة لتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأكد الوفد خلال اللقاء أهمية التعاون المشترك بين مصر والأمم المتحدة لتعزيز وصول الإمدادات الإنسانية إلى مستحقيها في القطاع المحاصر.

وخلال الاجتماع، ناقش الطرفان الاستعدادات اللازمة لزيادة المساعدات الإنسانية خلال الأيام المقبلة، بما فى ذلك تسهيل عملية إدخال المساعدات عبر المعابر الحدودية وضمان سرعة توزيعها لتلبية الاحتياجات الملحة للسكان فى غزة.

وأشاد وفد الأمم المتحدة بالدور المصري المحوري في إدارة الأزمة الأخيرة، مؤكداً تقدير المجتمع الدولي للجهود المصرية الكبيرة في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

من جانبه، أكد محافظ شمال سيناء، أن المحافظة ستظل على استعداد تام لتقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرار تدفق المساعدات، بما يسهم في تخفيف المعاناة عن سكان القطاع وتحقيق الاستقرار الإنساني في المنطقة.



جانب من اللقاء



جانب من اللقاء