محافظ جنوب سيناء يكرم المشاركين بالمهرجان العربي للهجن والتراث فى شرم الشيخ

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

كرم الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، المشاركين في المهرجان العربي للهجن والتراث، والذي اختتمت فعالياته الخميس الماضي بمضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ، بحضور ووزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي نائبا عن رئيس مجلس الوزراء والسفير الفرنسي بالقاهرة ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين ورجال الإعلام ونواب مجلسى النواب والشيوخ ورؤساء الوفود العربية للهجن وعدد كبير من مشايخ وعواقل البدو.

وقدم محافظ جنوب سيناء، الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بهذة الرياضة وتفضلة بافتتاح المضمار يناير 2020 وتكليفاته بضرورة الاستمرار والاستدامة بهذه الرياضة، مما اى الى نقلة نوعية للقطاع السياحي على أرض مدينة شرم الشيخ.

ووجه المحافظ الشكر إلى جميع المشاركين في انجاح المهرجان، والذين ساهموا في إخراج الحدث بالشكل اللائق أشادت به الوفود حضور المهرجان من مختلف الجنسيات، مؤكداً أن رياضة الهجن من الرياضات التراثية.



وضمت قائمة ما يقرب من 150 من المكرمين والمكرمات من مختلف القطاعات ضمت مديري مديريات وممثلي المجلس القومي للمراة، ومشايخ وسيدات القائمات بالمشغولات اليدويه وكل من ساهم بجهد في المهرجان.



وأكد المحافظ علي تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بضرورة الاستمرار والاستدامة لهذه الرياضة، مشيرا إلي إن مضمار الهجن يعد نقلة نوعية للقطاع السياحي على أرض مدينة شرم الشيخ، كونه يسهم في الحفاظ على التراث من خلال ممارسة رياضة الهجن، ويخدم القطاع السياحي خاصة أن هذه الرياضة لها محبيها من كافة دول العالم، مشيدًا بتصميمه الذي جعله مقصدًا سياحيًا متكاملًا يجد فيه السائح متعة المغامرة والترفيه.



كما أوضح المحافظ حرصه على دعم رياضة الهجن، من خلال استمرار تنظيم هذه المهرجانات التي تسهم بدرجة كبيرة في انتعاش حركة السياحة ليس في مدينة شرم الشيخ فقط، إنما في كافة مدن جنوب سيناء السياحية، إضافة إلى توفير مصدر دخل للعديد من المواطنين خلال فترة المهرجانات.

وأشاد المحافظ بتنظيم المهرجان، وظهور مدينة السلام بصورة مشرفة راقية تعكس قدرة مصر على تنظيم فعاليات دولية متميزة، وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للسياحة التراثية والرياضية على مستوى العالم.



ووجه المحافظ بتأسيس لجنة دائمة للهجن والتراث لوضع عدد من الاختصاصات واللوائح الخاصة بهذة الرياضة وتنظيم إجراءات المسابفات على ان يكون للمرأة دور فيها من خلال عنصرين الاولى تمثل التضامن الاجتماعى والأخرى ممثلة عن النساء البدويات