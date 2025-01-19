محافظ المنيا يستجيب لمطالب المواطنين ويوجه بدعم الأسر الأكثر احتياجا.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

فى إطار متابعة الحالة العامة وأعمال النظافة والمحلات التجارية، التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال جولته الميدانية اليوم بشوارع مدينة المنيا ، التي شملت عددًا من الأحياء والمناطق بالمحافظة بالأهالى، حيث استجاب إلى مطالبهم وشكاواهم، موجها بسرعة الاستجابة لهذه المطالب وتقديم الحلول اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأثناء جولته، وجه المحافظ بتقديم إعانات مادية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية من الأسر الأكثر احتياجًا، مشددًا على ضرورة تلبية احتياجات هذه الفئات وتعزيز الدعم المقدم لهم. كما ناقش مع المواطنين بعض المقترحات لتحسين مستوى الخدمات بالأحياء، خاصة في مجالات النظافة والتنظيم ودعم الأنشطة التجارية.

وأكد المحافظ أن التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم يمثل أولوية في العمل التنفيذي، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى لتعزيز مستوى الخدمات العامة وتحقيق التنمية المستدامة بما يلبي تطلعات الأهالي في مختلف المناطق.



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جانب من الجولة (9)



جانب من الجولة (5)



جانب من الجولة (6)



جانب من الجولة (4)



جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (8)



جانب من الجولة (7)