محافظ المنيا يتابع أعمال التطوير بمنطقة ماقوسة.. ويؤكد: ستكون منطقة جذب تجارى

المنيا - حسن عبد الغفار

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم الأحد مشروع تطوير منطقة ماقوسة و السوق الحضارى، ومتابعة التجهيزات النهائية بالسوق الجديد في ماقوسة، وذلك خلال جولته الميدانية بمدينة المنيا، لمتابعة سير العمل وتذليل أي عقبات تعيق المشروع، استعداداً لافتتاحه قريباً.

وأكد المحافظ خلال الجولة الانتهاء من توصيل الكهرباء لجميع وحدات السوق بالتنسيق مع شركة الكهرباء، مشيراً إلى أن كافة التوصيلات تمت مجاناً، موضحا أن السوق يوفر بيئة عمل منظمة وآمنة، مجهزة بكافة المرافق والخدمات، مما يضمن سرعة الانتقال إليه لتحقيق الأهداف المرجوة لخدمة المواطنين.

ووجّه المحافظ بتكثيف العمل وتركيب كشافات الإنارة فى المنطقة لضمان جاهزية البنية التحتية وتمهيد ورصف الطرق المؤدية إلى السوق، وخاصة الطريق الرئيسي الممتد من كوبري ماقوسة حتى مدخل السوق الجديد جنوب الكوبري أسفل السكك الحديدية، مطمئناً المزارعين أصحاب الأراضي الموازية للطريق بأنه لن يلحق بهم أي ضرر.

وأوضح اللواء كدواني أن السوق الجديد يضم 364 شادراً و14 ثلاجة للخضار والفاكهة، مما يعزز من قدرته على استيعاب الحركة التجارية وتنظيمها، مؤكدا أن افتتاح السوق سيسهم في تخفيف الزحام المروري داخل المدينة، ويوفر بيئة صحية وآمنة لحركة التجارة فى مدينة المنيا وكافة مراكز المحافظة.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة نجوى محمود، رئيس قطاع توزيع الكهرباء بالمنيا، أن السوق يتم تغذيته كهربائياً عبر 6 أكشاك بقدرة 500 كيلو فولت أمبير لكل كشك، تغطي 20 محلاً لكل وحدة، مع الاعتماد الكامل على كابلات أرضية مغطاة لضمان سلامة المستخدمين.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب علي بدوي، عضو مجلس النواب، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندسة نجوى محمود، رئيس قطاع توزيع الكهرباء، والمهندسة هبة محمد، مدير مديرية الطرق، إلى جانب ممثلي شرطة المرافق والمرور وعدد من مسؤولي الجهات التنفيذية.



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