محافظ الشرقية يوافق على إزالة شارع من المخطط التفصيلى لقرية الأعراس

الشرقية - إيمان مهنى

وافقت محافظة الشرقية، على إزالة شارع المخطط التفصيلي الوارد بقرية الأعراس التابعة لمركز منيا القمح، لعدم خلق قطع حبيسة أو غلق شوارع قائمة مع الالتزام بالارتدادات القانونية.

جاء ذلك في جريدة الوقائع المصرية - العدد 14 في 18 يناير سنة 2025، حيث أصدر محافظ الشرقية، قرار رقم 4972 لسنة 2023، ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار المحافظة رقم 16 لسنة 2016 باعتماد المخططات التفصيلية، وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة برقم (353)، في 24/5/2023 بشأن الموافقة على رفع الشارع الوارد بالمخطط التفصيلي القرية الأعراس - الوحدة المحلية بالسلمون - مركز منيا القمح) والمار بقطعة الأرض ملك المواطن ياسر فكرى محمد محمد والمؤشر عليها منا بالموافقة .

وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ في 14/5/2023 في موضوع مماثل والمتضمن الموافقة على رفع الشارع المذكور من المخطط التفصيلي لعدم تعارضها مع المخطط الاستراتيجي العام

قرر:- مادة أولى - يعدل المخطط التفصيلي لقرية الأعراس - الوحدة المحلية بشلسلمون ، مركز منيا القمح والمعتمد بالقرار رقم 16 لسنة 2016 فيما تضمنه من وجود شارع بقطعة الأرض ملك المواطن ياسر فكرى محمد محمد - وذلك بإلغاء الشارع الوارد بالمخطط التفصيلي المعتمد بالقرار رقم 16 لسنة 2016 والمار بقطعة الأرض الخاصة بالمواطن المذكور من منتصفها لعدم خلق قطع حبيسة أو غلق شوارع قائمة مع الالتزام بالارتدادات القانونية والقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .

مادة ثانية - لا يعتبر هذا القرار ترخيصا بالبناء ولا سند ملكية للمواطن المذكور.

يعتبر هذا القرار مكملا لقرار معالى المحافظ رقم 16 لسنة 2016

مادة ثالثة - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره .

مادة رابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

