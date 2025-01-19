محافظ البحيرة تستقبل وزير الأوقاف بمبنى المحافظة في زيارة رسمية

كتب لؤى على

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، والوفد المرافق له، بديوان عام المحافظة، إذ أعربت عن سعادتها البالغة بهذه الزيارة، مشيدةً بدور وزارة الأوقاف في دعم الجهود التوعوية والدعوية التي تعزز قيم التسامح والوسطية.

كما نقلت تحيات وترحيب أبناء محافظة البحيرة، مؤكدةً أن هذه الزيارة تؤكد التعاون المثمر بين المحافظة والوزارة لخدمة المجتمع.

من جانبه، عبّر الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، عن سعادته بهذا اللقاء، وقدم شكره للدكتورة جاكلين عازر على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا حرص الوزارة على الإسهام في التنمية المجتمعية من خلال برامجها التوعوية والمشروعات التي تعزز الفهم الصحيح للدين.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بدور الوزارة في دعم المبادرات الوطنية داخل المحافظة، مثل تعزيز دور المساجد في نشر القيم السامية، وتوسيع نطاق الأنشطة الدعوية، ودعم الشباب في مسيرتهم الفكرية والدينية. حضر مراسم الاستقبال كل من: الدكتور إلهامي علي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور؛ والشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف؛ والدكتور السيد عبد المجيد، مدير مديرية أوقاف البحيرة.

وأشار الوزير إلى أهمية التعاون بين المؤسسات المختلفة لخدمة أبناء المحافظة، مشددًا على أهمية تعزيز الوعي الديني الصحيح، وتفنيد الأفكار المغلوطة التي تعيق استقرار المجتمع؛ فيما أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة على استعداد دائم لدعم المبادرات التي تطرحها وزارة الأوقاف، بهدف تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الفكري والمجتمعي، مشيدةً بدور الوزارة في تنفيذ خطة الدولة لبناء الوعي ونشر ثقافة التسامح.

واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين استمرارَ التعاون المشترك لخدمة أبناء البحيرة والوطن كافة، وتعزيز القيم الإنسانية التي تسهم في بناء مجتمع واعٍ متماسك. كما أهدت محافظ البحيرة، الدكتورة جاكلين عازر، درع المحافظة إلى معالي وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده المتميزة في نشر الفكر الوسطي المعتدل.