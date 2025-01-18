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محافظ البحيرة توجه بتوفير سيارة إسعاف لطالبة بإحدى لجان امتحانات الإعدادية

السبت، 18 يناير 2025 12:41 م
محافظ البحيرة توجه بتوفير سيارة إسعاف لطالبة بإحدى لجان امتحانات الإعدادية محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم السبت، عددا من لجان امتحانات الشهادة الاعدادية بمدينة كفر الدوار.

والتقت محافظ البحيرة، عددا من أهالى الطلاب، واستمعت إلى مطلب إحدى أولياء الأمور ورغبتها فى الاطمئنان على نجلتها والتي خضعت لعملية جراحية قبل الامتحانات بفترة قصيرة.

وتوجهت الدكتورة جاكلين عازر على الفور إلى اللجنة المتواجد بها الطالبة وتابعت شخصيا الحالة الصحية للطالبة، ووجهت بتوفير طبيب وسيارة إسعاف بجوار اللجنة لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها حتى انتهاء الامتحان، مع تواجد زائرة صحية بكل لجنة والاهتمام بالناحية الصحية للطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أهمية توفير أجواء هادئة للطلاب لتأدية امتحاناتهم بشكل مريح، وشددت على التعاون الكامل بين كافة الجهات التعليمية للتعامل الفوري مع أي عقبات أو تحديات قد تواجه العملية الامتحانية.

كما وجهت محافظ البحيرة باستمرار التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتي تعمل على مدار الساعة لرصد أي ملاحظات ومتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة.







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