محافظ الإسكندرية يهنئ البابا تواضروس الثانى بمناسبة احتفالات عيد الغطاس

الإسكندرية جاكلين منير

هنأ الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة احتفالات عيد الغطاس المجيد، وذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقيم اليوم في المقر البابوي ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية.

وأعرب الفريق أحمد خالد عن اعتزازه وأهل الإسكندرية جميعا بتشريف قداسة البابا تواضروس الثاني في مدينة الإسكندرية أرض المحبة والسلام التي احتضنت على مر العصور الحضارات الانسانية، والعديد الثقافات والديانات السماوية.

وتقدم محافظ الإسكندرية بخالص التهنئة لأقباط مصر عامة ولأقباط محافظة الإسكندرية بصفة خاصة بعيد الغطاس المجيد، داعيا المولى -عزوجل- أن يعيد هذه الأعياد على شعب مصر الحبيب بالمزيد من الإخاء والترابط وأن تنعم مصرنا الغالية وسائر بلاد العالم بالأمن والسلام والمحبة.

حضر اللقاء الأساقفة العموم المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) ، والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، ووكيل البطريركية بالإسكندرية القمص أبرآم إميل، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.