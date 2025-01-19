محافظ الأقصر يستقبل وفدا من مقاطعة قوانغدونغ الصينية لبحث سبل التعاون المشترك

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، اليوم الأحد، وفدا من مقاطعة قوانغدونغ بجمهورية الصين الشعبية برئاسة السيد تشانغ فنغ نائب مدير مكتب الشئون الخارجية للمقاطعة، وذلك بهدف بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وأشار قائد الوفد الصيني، خلال اللقاء، إلى سعادته بزيارة محافظة الأقصر لما تمتلكه من طبيعة تاريخية وثقافية وسياحية، معربا عن تطلعه إلى التعاون بين مقاطعة قوانغدونغ ومحافظة الأقصر في مجالات السياحة والتعليم والتجارة والزراعة والمعارض، مشيرا إلى أن مقاطعة قوانغدونغ تعد واحدة من أكثر المناطق الرائدة اقتصاديا ومركزاً رئيسياً للتصنيع في الصين ومن بينها صناعة الإلكترونيات، والسيارات، والطاقة الشمسية ، والتقنيات المتقدمة.

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر، بالوفد الصيني على أرض محافظة الأقصر، مؤكدا على عمق العلاقات السياسية المصرية الصينية المتميزة على مستوى القيادة السياسية بين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفخامة الرئيس الصيني شي جين بينج، كما أعرب محافظ الأقصر عن استعداد المحافظة للعمل على زيادة أوجه التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات مع الجانب الصيني، والعمل على إحياء وتفعيل اتفاقية التآخي بين مدينة الأقصر ومدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ، حيث حضر اللقاء نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أبوزيد، والسكرتير العام للمحافظة أحمد وزيري، ويوان ليولي رئيس قسم المراسم والإعلام بمكتب الشئون الخارجية لمقاطعة قوانغدونغ، وتشو سينغوان نائب رئيس قسم الشئون الإفريقية بمكتب الشئون الخارجية للمقاطعة.

وكان قد استقبل الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، السيد كاي شيانجين المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية لمقاطعة شاندونغ ورئيس جمعية شاندونغ الشعبية للصداقة، مع الدول الأجنبية والوفد المرافق له، حيث تهدف الزيارة لتعزيز التعاون في مجالات الثقافة والسياحة والاقتصاد والتجارة والتعليم، وكذلك زيارة جامعة الأقصر لتعزيز التعاون اللغوي والثقافي، وتبادل الطلاب والدارسين والدراسات في مجال الآثار المشتركة وتدريس اللغة الصينية.



هدية تذكارية من محافظ الأقصر لقائد الوفد الصيني



محافظ الأقصر يستقبل وفدا من مقاطعة قوانغدونغ الصينية