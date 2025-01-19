رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال تجميل وتطوير الأكشاك الكهربائية بالمسار السياحى

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أعمال التطوير والتجميل لأكشاك ومحولات الكهرباء بطريق المسار السياحي لمدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال متابعة تنفيذ مشروع تطوير وتجميل الأكشاك الكهربائية بالمسار السياحي لمدينة الأقصر.

ويقوم على تنفيذ خطة تجميل أكشاك ومحولات الكهرباء، نخبة من أساتذة وطلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، وتحت رعاية الدكتور صابرين جابر عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، ومتابعة الدكتور أحمد محيي عميد الكلية، وإشراف عام على التنفيذ الدكتور رمضان عبد المعتمد مستشار رئيس جامعة الأقصر للشؤون الثقافية والفنون والتنسيق الحضارى، ووكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنفيذ طلاب كلية الفنون الجميلة، وذلك من خلال المشروع التجميلى الذي أطلقه المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وتفقد رئيس مدينة الأقصر، التجهيزات التي تمت لتنفيذ جدارية مدرسة طيبة أمام مكتبة مصر العامة والتي ستنفذ خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء كافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ، موضحاً إنه فى إطار التعاون المثمر بين محافظة الأقصر وجامعة الأقصر من خلال تحقيق الهوية البصرية وتجميل مدينة الأقصر أمام السائحين، تم التنسيق بالرسم على جميع الأكشاك الكهربائية بطول المسار السياحي والتي وصلت لعدد 35 كشك كهربائي حتى الآن، وذلك بشكل يتميز بالطابع العصري للمحافظة ويتسق مع هويتها.

وأعربت رئيس جامعة الأقصر عن سعادتها بالأعمال الفنية الرائعة التي قدمها أعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة، مشيدةً بجهودهم وإبداعاتهم وأثنت على أداء المشاركين بمجموعة من الأعمال الفنية المتميزة، التي تسهم في دعم الحركة الفنية وتحسين الهوية البصرية لمدينة الأقصر وتؤكد مدى الحس الجمالي والفني لدى أعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبه أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أهمية تجميل محولات الكهرباء بالمناطق والمسارات السياحية عن طريق رسومات مناظر طبيعية عليها ومناظر فرعونية تدل على عراقة وأصالة الحضارة المصرية، مشددا على استمرار جهود التجميل والتطوير بكافة قرى ومراكز المحافظة، لإظهار المحافظة بصورة جمالية لائقة.



طلبة فنون جميلة خلال تجميل أكشاك الكهرباء



رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال تجميل وتطوير الأكشاك الكهربائية