متلازمة الطفل المدلل.. كيف يؤدى التدليل الزائد إلى عنف الطفل

كتبت مروة محمود الياس

الدلال الزائد مفسد، هكذا توارثنا هذه الحكمة فى التربية وتقويم السلوك، وهذا ما أكده الطب النفسى، فكلما زاد الدلال، فسد خلق وسلوك الطفل، وهناك متلازمة بعينها تسمى متلازمة الطفل المدلل، والدلال أصبح ينتهجه بعض الآباء فى تربية الأطفال، قد يجعلهم أداة للعنف والتنمر والغضب والعصبية، ويوقعهم فى الكثير من المواقف الخطيرة، كتلك الحادثة التى نعيش أحداثها منذ أيام، حيث كسرت طالبة أنف زميلتها فى مشاجرة بمدرسة فى القاهرة، وذلك حسب التقرير الطبى للطالبة الذى تم الاعتداء عليها، حيث شخص التقرير الطبى حالة الطالبة بوجود كسر فى عظام الأنف ورده وتركيب دعامة خارجية كما أوصى التقرير الطبى بحصول الطالب على راحة لمدة أسبوعين.

وتعود أحداث الواقعة لنهاية الأسبوع الماضى تحديدًا يوم 16 يناير الجارى حيث تعدت طالبة على زميلتها فى مدرسة دولية.

متلازمة الطفل المدلل

تلك المتلازمة التى يوضح تقرير نشر فى موقعى aish وميدسين نت الطبى، أعراضها تفصيلاً، تلك المتلازمة التي يعانى منها الطفل، الذى تربى في محيط يوفر له كل احتياجاته، ولا يقال له "لا" مطلقًا، وهناك علامات لها منها:

لا يستطيع الطفل المدلل تحمل كلمة لا ورفض طلبه.

يعتقد أنه الشخص الأهم والأبرز في العالم.

لا يرضى أبدا مهما قدمت له من خدمات أو منح.

لا يتقبل الخسارة أبدًا.

يتوقع الثناء في كل أفعاله.

القاء اللوم الدائم على الآخرين في كل الأمور والأخطاء.

الضراخ والغضب السريع.

عدم الاعتراف بنجاح الآخرين وتميزهم.

رفض إكمال المهما البسيطة مهما كانت.

يجنحون للأفعال المتهورة والغاضبة والعنيفة دون الخوف من العقاب.

علاج الطفل المدلل

وهذه بضع النصائح البسيطة، التي يمكنك بها علاج طفلك من الدلال الزائد، وتخلصه من متلازمة الدلال التي تتمثل في: