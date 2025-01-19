"مبادرة بداية" توزيع 2 طن لحوم صكوك أضاحى للأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، توزيع 2 طن لحوم صكوك الأوقاف للأضاحي، تسلمتها مديرية التضامن الاجتماعي من مديرية الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأكد محافظ كفرالشيخ، حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، للتخفيف عن كاهلهم، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع معربًا عن شكره وتقديره للدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، على دعمه المتواصل فى مختلف المجالات، خاصة فى مجال التكافل والرعاية الإجتماعية.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» بلغ حوالي 250 ألف مواطن على مستوى المحافظة، وجاري إنشاء قاعدة بيانات للأسر الأولى بالرعاية، وتوسيع نطاق المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشبخ، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.



توزيع 2 طن لحوم صكوك الأضاحي للأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ



توزيع 2 طن لحوم صكوك الأضاحي للأسر الأولى بالرعاية ومحافظ كفر الشيخ يشيد بتوزيعها على المستحقين