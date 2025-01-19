قطع المياه بالسنطة والدفع بسيارات لشفط المياه بعد حدوث كسر لحنفية حريق

الغربية مصطفى عادل

قطعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع السنطة بمحافظة الغربية المياه بشكل مؤقت، بعد حدوث كسر في حنفية حريق امام مسجد ابو العزم بالمدينة، والذي نتج عنه غرق الشوارع بالمياه واعاقة حركة المرور.

وبدأت الشركة في اعمال الإصلاح وإعادة تركيب الحنفيه مرة أخرى تمهيداً لتوصيل المياه، كانت غرفة عمليات مجلس مدينة السنطة قد تلقت بلاغاً بحدوث كسر في حنفية حريق بأحد الشوارع الرئيسية بالمدينة، وترتب عليها غرق الشارع والشوارع الفرعية بالمياه، وإعاقة حركة المرور.

وبإخطار فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالسنطة، تم إغلاق محابس المياه للسيطرة على الموقف، والدفع بسيارات لشفط المياه من الشوارع لحين انتهاء عمال الصيانة من إعادة إصلاح الحنفية.