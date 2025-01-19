"عروس البحر".. غواصون يرصدون ظهور جديد لكائن "الدوجونج" البحرى بمرسى علم

البحر الأحمر - عماد عرفة

رصد غواصون بمرسى علم، ظهور جديد للكائن البحرى "الدوجونج " المسمى عروس البحر، والذى يطلق عليه عروس البحر حيث ظهر يعد كائن بحرى نادر وسط فرحة عارمة بين السياح الأجانب المشاركين فى رحلة الغوص.

من جانبه، قال حسن الطيب مؤسس جمعية الإنقاذ البحرى بالبحر الأحمر، إن عروس البحر تعتبر من الكائنات البحرية النادرة والمهددة بالانقراض، ويطلق عليها علميا اسم "الدوجونج" ، مشيراً كانت هناك فرحة عارمة بين السياح أثناء ظهورها.

وأضاف مؤسس جمعية الانقاذ البحرى إلى أن ظهور الدوجونج في مياه مرسى علم يعد عامل جذب سياحي مميز، حيث يأتي السائحون من مختلف دول العالم خصيصا لرؤيتها وممارسة هواية الغوص لمشاهدتها عن قرب والتقاط الصور التذكارية معها.

وأوضح أن عروس البحر تنتمي إلى فصيلة الثدييات، حيث تتميز بقدرتها على الولادة وإرضاع صغارها، كما قد يصل عمرها إلى 100 عام. ويشير إلى أن تواجد مثل هذه الكائنات البحرية النادرة والمهددة بالانقراض يسهم في تعزيز القطاع السياحي بالمنطقة، وتعمل على جذب السياح من كل دول العالم، مما يعود بفوائد اقتصادية على المحافظة على البيئة.