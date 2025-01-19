طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحانات الدراسات الاجتماعية والهندسة غدا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تستكمل مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أعمال الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية وذلك يوم الاثنين الموافق 20 من يناير وسوف يتم تعطيل الامتحانات اليوم الأحد بسبب عيد الغطاس.

وبدأت الامتحانات أمس السبت 18 من يناير من مادة اللغة العربية والتي أستمرت على مدار ساعتين ونصف ومن جانبه شدد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

ويستكمل جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالفصل الأول من العام الدراسي 2024-2025 في محافظة سوهاج غدا الاثنين كالتالى :

يوم الاثنين 20 يناير 2024: مادة الدراسات الإجتماعية + مادة الهندسة.

يوم الثلاثاء 21 يناير 2024: مادة العلوم + مادة التربية الدينية.

يوم الأربعاء 22 يناير 2024: مادة الجبر والإحصاء+ مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات،

يوم الثلاثاء 23 يناير 2-24: مادة اللغة الأجنبية الأولى + مادة التربية الدينية.

كما حددت المديرية امتحانات المستوى الرفيع للمدارس الخاصة ومدار س اللغات الرسمية 22 / 12 / 2-24 لمادتى اللغة الفرنسية، والألمانية، ويوم 24 / 12 / 2024 لمادة اللغة الإنجليزية.