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إحباط 3 محاولات لتسريب امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

السبت، 18 يناير 2025 11:46 ص
إحباط 3 محاولات لتسريب امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية امتحانات الإعدادية - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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قال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إنه قد تم إحباط 3 محاولات تصوير أسئلة الامتحانات بالهاتف المحمول لطلاب في لجان امتحانات اللغة العربية للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 - 2025.

وأوضح المصدر، أن الطلاب الذين تم ضبهم بمحاولات غش بالهاتف المحمول كانوا يحاولون تسريب الامتحان في لجان امتحانات لكل من: العباسة بمركز أبو حماد، ومنزل ميمون بمركز أبو كبير، وقرية بردين بمركز الزقازيق.

وأشار المصدر، إلى أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع محاولات الغش وفقا للقانون.

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 149285 طالبا وطالبة، موزعين على 818 لجنة امتحانية، على مستوى 20 إدارة تعليمية.







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