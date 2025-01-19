صحة دمياط: تنفيذ 223 دورة تدريبية وتحقيق إنجازات بحثية وتعليمية خلال 2024

دمياط- معتز الشربيني

تواصل مديرية الصحة بدمياط، تحقيق إنجازات بارزة تهدف إلى رفع جودة الخدمات الصحية بالمحافظة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، والدكتورة رشا فرج، مدير إدارة التدريب والمدارس.

خلال عام 2024، تمكنت إدارة التدريب والمدارس من تحقيق خطوات هامة شملت تدريب وتأهيل الفريق الطبي من خلال تنفيذ 118 دورة تدريبية متخصصة استفاد منها 2713 متدربًا، بجانب استقبال وتنفيذ 96 دورة وزارية حضرها 2370 متدربًا.

وفي مجال البحث العلمي، نظمت الإدارة 9 دورات تدريبية شارك فيها 287 متدربًا، كما نجحت في نشر 3 أبحاث علمية في مجلات طبية عالمية مصنفة ضمن الفئات Q1 وQ2، مما يعكس المكانة العلمية المتقدمة التي تسعى المديرية لترسيخها، بالإضافة إلى ذلك، أشرفت المديرية على بحث متخصص في سلامة المرضى، الذي نال جائزة الجمعية الأوروبية للعناية المركزة (ESICM)، كأحد الإنجازات المتميزة على المستوى الدولي.

وفي سياق دعم التعليم الطبي والتمريضي، تم قبول ترشيح 159 طبيبًا من مختلف التخصصات الطبية ضمن حركة المنح والبعثات، مما يسهم في تأهيل الكوادر وفقًا لأحدث المعايير العالمية، كما شهدت المحافظة افتتاح 3 فصول إضافية لمدارس التمريض، بهدف تلبية احتياجات القطاع الصحي من الكوادر التمريضية المدربة.

تعكس هذه الإنجازات التزام مديرية الصحة بدمياط بتطوير المنظومة الصحية ودعم الكوادر البشرية، مما يساهم في تقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز جودة الرعاية الصحية بالمحافظة.

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفي إطار خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير المنظومة الصحية وتعزيز كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية.