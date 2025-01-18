تستهدف 21 قرية.. صحة دمياط تعلن خطة القوافل المجانية خلال النصف الأول من 2025

دمياط - هيثم مراد

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن خطة القوافل الطبية المجانية للنصف الأول من العام الجارى 2025، وذلك تنفيذا لخطة المحافظة لتقديم الخدمات الطبية لكافة المواطنين وتغطية الأماكن الأكثر احتياجا والقري النائية.

وشملت خطة قوافل مديرية الصحة المجانية تغطية 21 قرية خلال النصف الأول من العام الجاري، وتنوعت تلك القرية مابين مراكز دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ وكذلك مركز فارسكور ومركز الزرقا.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن هناك خطة شاملة لتغطية كافة مناطق المحافظة، لافتا إلي أن مديرية الصحة قدمت خدماتها للمناطق الأكثر احتياجا من خلال قوافل مجانية تمكنت من زيارة كافة قري ومدن المحافظة على مدار العام الماضي.

وأشار وكيل صحة دمياط، إلي أن القوافل الطبية التي قدمتها المديرية تضمنت عيادات تخصصية متنقلة، ووحدات للأشعة وكذلك معمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، لافتا إلي أن تجهيز تلك القوافل يأتي بشكل يضمن تقديم خدمات متكاملة للمواطنين.

وأوضح "بدران" أن المبادرات الرئاسية ساهمت بشكل كبير في تطوير خدمات القطاع الطبي داخل المحافظة، مؤكدا أن تلك المبادرات كان بها تأثيرا بالغا في تغطية الكثير من المناطق في مدة زمنية قصيرة الأمر الذي ساعد في توصيل الخدمات الطبية بشكل لائق لكافة أهالي المحافظة.



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