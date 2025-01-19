اليوم السابع
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سجين يفجر قنبلة يدوية داخل مركز شرطة بشرق دارفور

الأحد، 19 يناير 2025 11:21 ص
سجين يفجر قنبلة يدوية داخل مركز شرطة بشرق دارفور السودان
كتبت ريهام عبد الله

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نفذ سجين، كان محتجزا داخل مركز احتجاز شرطة أبو مطارق، التابعة لولاية شرق دارفور السودانية، عملية انتحارية، بعد أن فجر قنبلة يدوية داخل مركز الشرطة، وهو ما تسبب فى إصابة 5 من أفراد الشرطة إصابات بالغة.


وكشف مصدر أمني، أن السجين يعاني من الإصابة بجروح بالغة، وتم نقله إلى المستشفى إلى جانب العناصر الخمسة من الشرطة، وفقا لموقع دارفور 24.


وحاول أفراد الشرطة التعامل مع السجين عن طريق استدراجه خارج السجن، وأثناء محاولتهم أخذ القنبلة من يده، نزع أمان القنبلة وألقاها على أفراد الشرطة، مما أدى إلى انفجارها فورًا، متسببًا في إصابة خمسة من أفراد الشرطة بجروح بالغة.


وكشفت شرطة أبو مطارق إن السجين حصل على القنبلة اليدوية من أحد أصدقائه خلال زيارة في السجن، حيث كانت القنبلة مخبأة داخل ملابس الشتاء بغرض إخفائها ويذكر ان ولاية شرق دارفور ، تخضع لسيطرة عناصر الدعم السريع.







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سجين يفجر قنبلة يدوية






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