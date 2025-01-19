جامعة سوهاج تطلق مبادرة الكشف المبكر عن أورام القولون الثلاثاء المقبل

سوهاج - محمود مقبول

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أنه في إطار المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، تنظم الجامعة لأول مرة علي مستوي الجامعات المصرية مبادرة الكشف المبكر عن أورام للقولون مجاناً لجميع منتسبي الجامعة وذويهم، وذلك بالتعاون مع المكتب التنفيذي للمبادرات الرئاسية، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء القادم الموافق 21 و 22 يناير الجاري، بمقر المركز التعليمي الملحق بمستشفي الطواريء بمستشفي سوهاج الجامعي الجديد، ومركز التدريب الطبي بالمستشفي الجامعي القديم.

وأكد النعماني، أن الجامعة نجحت في عدد من المبادرات الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس السيسي بهدف بناء الإنسان المصرى صحياً واجتماعياً وتعليمياً، مثل مبادرة 100 مليون صحة، مبادرة القضاء علي قوائم الانتظار، مبادرة حياة كريمة، ومبادرة تمكين، ومبادرة بداية، وغيرها من المبادرات التى تهدف إلى توفير حماية متكاملة ترفع العبء عن كاهل المواطنين وتقدم الدعم لجميع فئات المجتمع وخاصة الفئات الأولي بالرعاية.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن الهدف من مبادرة الكشف المبكر عن أورام القولون هو تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، و تقليل العبء المادي الذي يسببه تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة، رفع العبء المادي والنفسي عن المرضى وذويهم في رحلة العلاج الطويلة في حالة اكتشاف الأورام في مراحل متاخرة، موضحاً أن الفئة المستهدفة من عمر 40 إلى 60 عاماً، و سوف يتم اجراء فحص كامل لمنتسبي الجامعة من تحاليل السكر، الأنيميا، وإجراء فحص أولي للقلب، قياس الوزن، ومعدل السمنه، وكشف نظر، وكشف خاص بأمراض الباطنة والجهاز الهضمى.