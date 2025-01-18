جامعة سوهاج تعلن أسماء الفائزين في مسابقة "أهل القرآن الكريم"

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن أسماء الطلاب الفائزين في المسابقة الدينية الكبرى "أهل القرآن الكريم"، التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، من خلال إدارة النشاط الثقافي والفني. وتضمنت المسابقة مجالات القرآن الكريم، الحديث الشريف، والثقافة الإسلامية.

وفي كلمته خلال الإعلان عن نتائج المسابقة، عبّر النعماني عن فخره الشديد بما حققه طلاب الجامعة من تميز وتفوق في حفظ القرآن الكريم، داعيًا إياهم إلى التحلي بالصفات الحميدة التي دعا إليها القرآن الكريم، وتطبيق تعاليمه في حياتهم اليومية لتحقيق مزيد من النجاحات. وأكد أن المسابقة تهدف إلى تقديم جيل جديد من القراء الشباب الذين يستلهمون روح كبار المقرئين المصريين دون تقليد، ويؤدون القراءة بأداء جاذب ومتميز.

وأوضح النعماني أن الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملاً من الطالبات هم: الطالبة وفاء محي الدين بكلية التمريض، الطالبة عائشة إسماعيل شبانه بكلية الآداب، والطالبة رحاب خلف أحمد بكلية الطب البشري.

أما في فئة الطلاب، فقد فاز بالمراكز الأولى: الطالب عمرو أحمد هاشم بكلية الطب البشري، الطالب عبدالله ممدوح بكلية الطب البيطري، والطالب معاذ علاء بكلية الطب البشري.

وأشار الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى نتائج الفائزين في مسابقة حفظ نصف القرآن الكريم، حيث فازت الطالبة جنات مؤمن علي من كلية التمريض، والطالب عبد الله أبو بكر علي من كلية الطب البشري بالمركز الأول. وفي مسابقة حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم، فازت الطالبة رحمة خالد عبد القادر من كلية التربية، والطالب محمد ماهر محمد من كلية الطب بالمركز الأول. وفي مسابقة الحديث الشريف، فاز بالمركز الأول الطالب محمود رفاعي محمد من كلية الطب البشري، والطالبة رحمة خالد عبد القادر من كلية التربية. كما حصل الطالب إسلام صابر من كلية الطب البشري، والطالبة عائشة إسماعيل شبانه من كلية الآداب على المركز الأول في المسابقة الثقافية.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عاطف، مدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة، أن المسابقة شملت 18 مركزًا في حفظ القرآن الكريم بمستوياته الثلاثة: حفظ كامل القرآن، حفظ نصف القرآن، وحفظ 10 أجزاء. كما تضمنت 6 مراكز في مسابقة الحديث الشريف (الأربعون النووية)، و6 مراكز في مجال الثقافة الإسلامية.

وأضافت الدكتورة إنتصار أبو الدهب، مدير إدارة النشاط الثقافي والفني، أن لجنة التحكيم في المسابقة ضمت الشيخ حامد عبدالرحمن بيومي من مديرية الأوقاف، والدكتور خالد فؤاد والدكتور محمود فراج من قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب.

وأكدت الجامعة أن هذه المسابقة تأتي في إطار تشجيع الطلاب على التميز في العلوم الدينية، وتطوير مهاراتهم في مجالات القرآن الكريم والحديث الشريف، بما يسهم في نشر الوعي الديني والثقافي بين الطلاب.