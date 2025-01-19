"تموين الإسكندرية": تشغيل 9 أسواق لليوم الواحد أسبوعيا بأسعار مخفضة

الإسكندرية جاكلين منير

أجرى اليوم المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، جولة تفقدية لمتابعة فعاليات سوق اليوم الواحد بمنطقة سيدى جابر التابعة لحى شرق رافقه خلالها رضا حسن مدير إدارة تموين شرق وأحمد حسن رئيس الرقابة وفريق عمل الإدارة.

وقال المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الجولة، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية تتبنى استيراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وتحت رعاية الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وبالتعاون مع أحياء المحافظة وذلك بإقامة عدد من أسواق اليوم الواحد والتى بلغت حتى الآن 8 أسواق انتشرت بأنحاء المحافظة بالإضافة إلى سوق المزارعين ليبلغ عدد أسواق اليوم الواحد 9 أسواق حتى الآن.

وتمثلت بسوق اليوم الواحد بمنطقة سيدى جابر خلف محطة القطار والتابعة لحى شرق يومى السبت والأحد من كل أسبوع، كذلك سوق اليوم الواحد بالعجمى يومى السبت والأحد من كل أسبوع، سوق اليوم الواحد بالعامرية أول يومى السبت والأحد من كل أسبوع.

تنتقل الفعاليات إلى سوق اليوم الواحد بميدان محمد نجيب بمنطقة سيدى بشر التابع لحى المنتزه أول يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، يوازيه إقامة سوق اليوم الواحد بمنطقة بشاير الخير 1، 2 التابعة لحى غرب يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، وسوق اليوم الواحد بميدان المندرة التابع لحى المنتزة ثان يومى الأربعاء والخميس من كل أسبوع، يوازيه سوق اليوم الواحد بالمنشية يومى الأربعاء والخميس من كل أسبوع، وسوق اليوم الواحد بالناصرية عامرية ثان يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

كذلك اقامة سوق اليوم الواحد للمزارعين يوم الخميس من كل أسبوع بمنطقة محطة الرمل التابعة لحى وسط وأضاف حرز الله أنه يشعر بالسعادة والارتياح بالإقبال الملحوظ من المواطنين على أسواق اليوم الواحد يدل على حوكمة الأسعار وجودة السلع المعروضة.

وتشهد مديرية التموين والتجارة الداخلية نشاط ملحوظ فى الإعداد لمعارض أهلا رمضان والتى سيتم الإعلان عنها قريبا، تتابع الأجهزة الرقابية مع الأحياء تحت قيادة المحافظة يوميا سير وانضباط أسواق اليوم الواحد من أجل التحسين والتطوير.