تلال الشوكولاتة فى الفلبين.. دموع عملاق فقد حبيبته أحد الأساطير حول تكوينها

فاطمة شوقى

تشكل تلال الشوكولاتة جزءا من جزيرة بوهول فى الفلبين والتى تعتبر لغز كبير لدى العلماء الذين درسوه لسنوات عديدة، ويبلغ طول هذه السلسلة من المرتفعات تقريبا 120 مترا وبعضها على أشكال مخروطية، ويقدر عدد التلال بنحو 1260 تلة موزعة على مساحة تزيد على 50 كيلومترا مربعا، فلماذا أطلق عليها اسم "تلال الشوكولاتة".



تلال شيكولاتة

تم تسمية هذا الموقع الذى يسمى فى الأساس (تسوكولاتينج بورول) بـ تلال الشوكولاتة بسبب اللون البني الذي يتخذه العشب على التلال عندما يجف بين شهري ديسمبر ومايو، خلال هذه الأشهر، يتوقف هطول الأمطار بشكل متكرر على جزيرة بوهول، وبالتالي فإن المساحات الخضراء المميزة للمنطقة تفسح المجال للون البني أو لون القهوة الذي يمنحها مظهرًا يشبه الشوكولاتة.

تنتمي تلال الشوكولاتة إلى ما يسمى بالمناظر الطبيعية، أي تلك التي تنشأ عن إذابة الصخور بتأثير الأمطار ومياه السطح والمياه الجوفية. في الأصل، تم ترسب المكونات التي تشكلها في البحر عن طريق تراكم الهياكل الحجرية الجيرية للكائنات البحرية، وفي وقت لاحق، خلال عصر البليوسين، تعرضت صخور الحجر الجيري للتشقق والارتفاع فوق مستوى سطح البحر بسبب تحركات الصفائح التكتونية.

أساطير حول تلال الشوكولاتة

وتتمتع تلال الشوكولاتة بأساطيرها الخاصة التي تفسر أصل هذا الموقع، يقال أن عملاقين قاتلا بعضهما البعض منذ زمن طويل بطريقة شرسة وعنيفة لعدة أيام، ولإيذاء أنفسهم استخدموا الصخور، وهي الصخور التي تشكل المشهد الذي نتحدث عنه الآن.

ولكن هناك قصة أخرى أكثر إثارة للمشاعر من القصة السابقة: عملاق خالد يدعى أروجو وقع في حب امرأة بشرية كانت تعيش على نفس جزيرة بوهول. ولكن عندما ماتت هذه المرأة، بكى أروجو لعدة أيام وليال. أصبحت الدموع التي ذرفتها العملاق هي التلال الشهيرة.

يتمتع بوهول بمناخ استوائي طوال العام تقريبًا، مما يبقي السياحة مستمرة في كل الأوقات تقريبًا. ومع ذلك، فإن موسم الذروة هو خلال الأشهر الجافة، أي بين ديسمبر ومايو. هذا هو أفضل وقت لزيارة تلال الشوكولاتة، حيث يمكنك في هذا الوقت رؤية اللون البني الذي يمنحها اسمها الشعبي. في كل من الفلبين وبوهول يمكنك الاستمتاع بأنشطة مثل السباحة والغوص.