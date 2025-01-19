تقرير دولي: الزلال المدمرة تحرم أكثر من 12500 طفل من الدراسة في فانواتو

كتبت: هند المغربي

أكد تقرير تناوله مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية " أوتشا " أن الزلازل التي ضربت دولة فانواتو الواقعة في المحيط الهاديء تسببت في حرمان أكثر من 12500 طفل من العام الدراسي الجديد والتي من المتوقع أن يضطروا الي التواجد في مراكز تعليمية مؤقتة حيث دمرت الزلازل ما لا يقل عن 100 فصل دراسي في جميع أنحاء الدولة حسبما قالت المنظمة الدولية "أنقذوا الأطفال".

ووفق التقرير الدولي ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر منطقة قريبة من بورت فيلا، عاصمة فانواتو، في نهاية ديسمبر الماضي ، مما تسبب في حدوث انهيارات أرضية وأضرار جسيمة في المباني والبنية الأساسية.

وطبقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن حكومة فانواتو، تأثر ما لا يقل عن 80 ألف شخص كما أصيب أكثر من 200 شخص، وتأكدت وفاة 14 شخصًا، من بينهم طفلان.