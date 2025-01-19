تضامن الغربية: توزيع بطاطين وألحفة الشتاء على الأهالى بـ 5 قرى فى قطور

الغربية محمد طارق

أطلقت مديرية التضامن الإجتماعى بالغربية، بالتعاون مع جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مبادرة كبرى بهدف توزيع بطاطين وألحفة الشتاء على 700 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى ابشواى وبلتاج وعزبة البكري وكوم علي وسملا بمركز قطور فى محافظة الغربية، وذلك تنفيذًاً لتعليمات اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية.

وأكدت حسناء إبراهيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن توزيع البطاطين جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددة على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من االبطاطين، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع جاء ضمن حملة "ستر ودفا وإطعام" التى اطلقتها الجمعية تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، لمجابهة فصل الشتاء ولرفع العبء والمعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وليحيوا حياه كريمة.

وأشار إلى أن التوزيع تم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا ان المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته.