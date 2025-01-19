تشييع جنازة طبيبة لقيت مصرعها أسفل عجلات القطار بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

شيع أهالي قرية كفر الحاج عمر بمركز فاقوي بمحافظة الشرقية، جنازة الطبيبة أسيل الدري، كبيبة الأسنان التي توفيت، صباح اليوم الأحد، إثر سقوطها أسفل عجلات القطار بمحطة جهينة بمركز فاقوس.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان في المسجدالكبير، قبل تشييعها إلى مآواها الأخير ودفنها في مقابر الأسرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث اصطدام قطار ركاب بفتاة ووفاتها في الحال بناحية محطة قطارات قرية جهينة بمركز فاقوس.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة الطبيبة "آسيل الدري السيد" 27 عاما، طبيبة امتياز بجامعة سيناء، وتعمل طبيبة بالوحدة الصحية بقرية جهينة، استقلال العربة الأخيرة من القطار في طريقها إلى منزلها بناحية كفر الحاج عمر بمركز فاقوس، انزلقت قدمها وسقطت اسفل عجلات القطار لتفارق الحياة.

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى فاقوس المركزي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته.



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