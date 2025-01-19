نقابة أطباء الأسنان بالشرقية تنعى طبيبة فاقوس المتوفاة أسفل عجلات القطار

الشرقية - فتحية الديب

نعت نقابة أطباء الاسنان بمحافظة الشرقية، الدكتورة آسيل الدري، التي وافتها المنية، اليوم الأحد، إثر سقوطها أسفل عجلات القطار بمركز فاقوس.

وقالت نقابة أطباء الأسنان بمحافظة الشرقية، في بيان لها، إن الدكتور خالد عامر، نقيب أطباء أسنان الشرقية، يتقدم ومجلس النقابة بخالص العزاء إلى أطباء أسنان الشرقية وذوي الطبيبة آسيل الدري، دفعة 2022، التي وافتها المنية تحت عجلات القطار بقريه جهينة بمركز فاقوس.

وأعرب البيان، عن حزن نقيب أطباء الأسنان بالشرقية ومجلس النقابة لوفاة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث اصطدام قطار ركاب بفتاة ووفاتها في الحال بناحية محطة قطارات قرية جهينة بمركز فاقوس.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة الطبيبة "آسيل الدري السيد" 27 عاما، طبيبة امتياز بجامعة سيناء، وتعمل طبيبة بالوحدة الصحية بقرية جهينة، استقلال العربة الأخيرة من القطار في طريقها إلى منزلها بناحية كفر الحاج عمر بمركز فاقوس، انزلقت قدمها وسقطت أسفل عجلات القطار لتفارق الحياة.

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى فاقوس المركزي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته.