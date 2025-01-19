بعد حظر أمريكا لتطبيق تيك توك.. كيف يؤثر إدمان الفيديوهات على صحتك العقلية؟

كتبت فاطمة خليل

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تطبيق قانون حظر تطبيق TikTok الشهير، ووفقًا لخبراء الصحة النفسية، فإن فقدان الوصول إلى التطبيق قد يدفع بعض المستخدمين إلى الشعور بالقلق والاكتئاب الخفيف لأنهم فقدوا الشعور بالتواصل، وقد يكون الحظر أيضًا فرصة للآخرين لإعادة تقييم علاقتهم بوسائل التواصل الاجتماعي وتخصيص المزيد من الوقت لأنشطة أكثر صحة، بحسب موقع تايمز ناو.

ومن المقرر أن يمنع هذا القرار أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي من الوصول إلى المنصة، وبينما طالب كثيرون بتأجيل تاريخ تطبيق الحظر، أيدت المحكمة العليا في وقت سابق من هذا الأسبوع القانون بالإجماع.

بالنسبة للعديد من الأشخاص، سيشكل حظر TikTok تحولًا كبيرًا في كيفية قضاء وقتهم، ما قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في صحتهم العقلية والعاطفية.

وأكد علماء النفس أن هذا يعني أن معظم الناس، خاصة الشباب، مدمنون على الإنترنت أو هواتفهم المحمولة، وأن منصات مثل تيك توك، التي تحتوي على عدد من الميزات مثل الخوارزميات المخصصة، والمراقبة اللانهائية، والإشعارات، تجعل الأمور أسوأ بالنسبة لصحة أدمغتهم.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن عددًا كبيرًا من الأشخاص ــ وخاصة المراهقين والشباب ــ معرضون لاستخدام التكنولوجيا.

ماذا يحدث للصحة العقلية عندما يتوقف تطبيق تيك توك؟

وبمجرد دخول الحظر حيز التنفيذ، يرى الخبراء أن العديد من الأشخاص سيجدون أنفسهم يسارعون بشكل غريزي إلى الوصول إلى هواتفهم ومحاولة فتح التطبيق، خاصة إذا كانوا يقضون وقتًا طويلاً في مشاهدة مقاطع الفيديو، ومن المؤكد أن هناك شعورًا بأنهم يفتقدون شيئًا ما.

إن عدم القدرة على استخدام TikTok بعد الآن قد يسبب أيضًا القلق والتوتر بين العديد من الأشخاص، حيث يعتقد علماء النفس أن العديد من حالات الاكتئاب الخفيف تتزايد أيضًا.



يقول العديد من الخبراء إن تطبيق تيك توك كان مكانًا للتواصل بين الناس من خلال المجموعات ومقاطع الفيديو، فعدم القدرة على الوصول إلى هذه الاتصالات والمجتمع – وخاصة بالنسبة لأولئك المهمشين – يمكن أن يشعر المرء وكأنه خسارة حقيقية.

وقالت الدراسات إنه في الأيام التي تلي مغادرة منصات التواصل الاجتماعي، يميل الكثيرون إلى الشعور بأنهم أقل ارتباطًا، وأقل رضا عن حياتهم، ويشعرون بالحزن.

فوائد حظر تيك توك على الصحة العقلية

لقد ظهر تطبيق TikTok في الأخبار عدة مرات بسبب الترويج لمثُل غير صحية مثل وجود مقدمي محتوى بأنواع أجسام غير واقعية وعروض غير واقعية للثروة والتي قد تمنح الناس شيئًا قد يقيسون أنفسهم به.

كما أنها عملت على إضفاء طابع التفاخر على إيذاء النفس ودفعت إلى نشر معلومات مضللة، وفقًا للخبراء، وهو ما يخلف خسائر فادحة في الصحة العقلية لذا، فإن أخذ استراحة من هذه المنصة الإلكترونية قد يكون مفيدًا.

وفي دراسة نشرت العام الماضي، ارتبط أخذ استراحة لمدة أسبوعين من وسائل التواصل الاجتماعي بتحسن صورة الجسم، في حين وجد بحث آخر أن أخذ استراحة لمدة أسبوع واحد ارتبط "بتحسينات كبيرة في الصحة العامة والاكتئاب والقلق".

كيف نبني علاقة صحية مع مواقع التواصل الاجتماعي؟

ويقول الخبراء إنه في أيامنا هذه، من الصعب تحقيق أو حتى التفكير في إقامة علاقة صحية مع الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي لأن استخدام الهواتف المحمولة أصبح أمراً طبيعياً والإفراط في الاستخدام لا يتوقف.

يعتقد الكثيرون أنه مع اختفاء تطبيق TikTok، سيتمكن المدمنون من البحث عن مواقع أخرى لقضاء المزيد من الوقت على الإنترنت. ومع ذلك، فإن الحظر يمثل فرصة للحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.