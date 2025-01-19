القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان يشيد بالدور المصري.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، السفير عبد القادر عبد الله القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان، خلال زيارته للمحافظة، لبحث سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين، وخلال اللقاء أكد القنصل السودانى، على عمق الأواصر التاريخية المشتركة بين مصر والسودان التي ترجع لآلاف السنوات، مؤكدا أن مصر قدمت الدعم الكامل لأبناء الشعب السوداني عقب أزمة الحرب الأخيرة، معرباً عن شكره لمحافظ الأقصر لتقديمه لكافة سبل الدعم لأفراد الجالية السودانية المتواجدة بمحافظة الأقصر.

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر بالقنصل السوداني على أرض المحافظة، مؤكداً عمق العلاقات والروابط الراسخة والقوية بين الشعبين المصري والسوداني التي ستظل دائماً راسخة قوية، مؤكدا أن البلدين تجمعهما روابط الجوار والأخوة، مؤكدا على أن المحافظة على أتم استعداد لتلبية أي مطالب أو احتياجات لأفراد الجالية السودانية الذين يتواجدوا وسط أهلهم في المحافظة.

وكان قد استقبل محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، اليوم الأحد، وفدا من مقاطعة قوانغدونغ بجمهورية الصين الشعبية برئاسة السيد تشانغ فنغ نائب مدير مكتب الشئون الخارجية للمقاطعة، وذلك بهدف بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وأشار قائد الوفد الصيني، خلال اللقاء، إلى سعادته بزيارة محافظة الأقصر لما تمتلكه من طبيعة تاريخية وثقافية وسياحية، معربا عن تطلعه إلى التعاون بين مقاطعة قوانغدونغ ومحافظة الأقصر في مجالات السياحة والتعليم والتجارة والزراعة والمعارض، مشيرا إلى أن مقاطعة قوانغدونغ تعد واحدة من أكثر المناطق الرائدة اقتصاديا ومركزاً رئيسياً للتصنيع في الصين ومن بينها صناعة الإلكترونيات، والسيارات، والطاقة الشمسية ، والتقنيات المتقدمة.



محافظ الأقصر يلتقي مع القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان



هدية تذكارية للمحافظ فى لقاء القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان