الشرطة البريطانية تعتقل 70 متظاهرا مؤيدا لفلسطين.. وحقوقيون: هجوم ضد الحريات

كتبت رباب فتحى

اعتقلت الشرطة البريطانية أكثر من 70 متظاهرا مؤيدا لفلسطين في وسط لندن أمس السبت، للاشتباه في انتهاكهم لشروط الاحتجاج، بعد أن زعم البعض اختراقهم لحد وضعته الشرطة أثناء مسيرتهم من تجمع في وايتهول، ووصفت جماعات حقوقية الخطوة بأنها هجوما ضد الحريات المدنية، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتجمع آلاف الأشخاص السبت للاحتجاج على حرب إسرائيل التي استمرت 15 شهرا في غزة، بعد يوم من الاتفاق على اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، مع لافتات كتب عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل" و"فلسطين حرة".

في البداية، تم منع الحشود من السير في وايتهول باتجاه ميدان ترافالجار بواسطة الشرطة، لكن بعض المتظاهرين اخترقوا الطريق للتقدم نحو معلم لندن.

ويبدو أن اللقطات المنشورة على X تظهر زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين ووزير الخزانة السابق في حكومة الظل جون ماكدونيل بين المحتجين الذين يمرون أمام الضباط بينما تحرك الحشد نحو ميدان ترافالجار.

وقالت شرطة العاصمة إن 77 شخصا اعتقلوا.

ووفقا لوكالة بيه ايه البريطانية، أغلقت الشرطة مداخل الميدان وخارجه لاحتواء الاحتجاج.

وانتقدت جمعية مسلمي بريطانيا قرار شرطة العاصمة بمنع المسيرة ووصفته بأنه "هجوم شنيع على الديمقراطية وحرية التجمع وحرية التعبير".

وفي وقت سابق، تم اعتقال سبعة أشخاص، أربعة منهم للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالنظام العام، واثنان آخران للاشتباه في انتهاكهم شروط الاحتجاج، وفقًا لشرطة العاصمة. ويمنع أحد الشروط المشاركين من دخول منطقة محددة حول بورتلاند بليس.

وقالت شرطة العاصمة إن شخصًا سابعًا تم اعتقاله أيضًا للاشتباه في حمله لافتة تشير إلى دعم المنظمات المحظورة.

وقالت مجموعة السلام إن أحد المعتقلين كان عضوًا في تحالف أوقفوا الحرب. ودعت إلى إطلاق سراح كريس نينهام، كبير المنسقين للمسيرات الوطنية من أجل فلسطين.

وقالت المجموعة إن 10 ضباط شرطة جاءوا إلى مقدمة المسيرة بحجة مناقشة المسيرة مع نينهام ثم قفزوا عليه، وأجبروه على السقوط على الأرض، بينما حاول المتظاهرون الدفاع عنه.

وقالت مجموعة أوقفوا الحرب: "هذا هجوم شنيع على حركة فلسطين. إنه هجوم غير مقبول على الحريات المدنية. يجب إطلاق سراح كريس نينهام دون توجيه تهمة إليه. نحن نرفض أن نخضع للترهيب".

ولم تعلق شرطة العاصمة ردًا على هذا الادعاء.