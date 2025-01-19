الاتحاد الأوروبى يؤكد دعم تثبيت وقف إطلاق النار فى غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

أكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن أوروبا سوف تدعم وقف إطلاق النار في غزة.

وكتب على موقع إكس: "رومي جونين وإميلي داماري ودورون شتاينبريشر أحرار، يجب على الآخرين أن يتبعوهم".

وقالت، إن "رؤية لقاء الرهائن مع عائلاتهم يملأ قلوبنا بالأمل، لتكن هذه بداية فصل جديد لإسرائيل والشعب الفلسطيني."

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه تم إطلاق سراح رومي جونين (24 عامًا) من كفار فارديم، وإميلي ديماري (28 عامًا) من كفر غزة، ودورون شتاينبراخر (31 عامًا) من كفار غزة، اليوم (الأحد).