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الاتحاد الأوروبى يؤكد دعم تثبيت وقف إطلاق النار فى غزة

الأحد، 19 يناير 2025 07:38 م
الاتحاد الأوروبى يؤكد دعم تثبيت وقف إطلاق النار فى غزة دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن أوروبا سوف تدعم وقف إطلاق النار في غزة.

وكتب على موقع إكس: "رومي جونين وإميلي داماري ودورون شتاينبريشر أحرار، يجب على الآخرين أن يتبعوهم".

وقالت، إن "رؤية لقاء الرهائن مع عائلاتهم يملأ قلوبنا بالأمل، لتكن هذه بداية فصل جديد لإسرائيل والشعب الفلسطيني."

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه تم إطلاق سراح رومي جونين (24 عامًا) من كفار فارديم، وإميلي ديماري (28 عامًا) من كفر غزة، ودورون شتاينبراخر (31 عامًا) من كفار غزة، اليوم (الأحد).

وتجمع آلاف الإسرائيليين في ساحة تل أبيب مع أهالي المختطفين، في انتظار وصول الرهائن المفرج عنهم من قبل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعد 471 يومًا من الحرب.

بدورها قالت مصادر في حركة "حماس" إن كتائب القسام سلمت 3 محتجزات لجمعية الصليب الأحمر في منطقة السرايا بمدينة غزة ضمن صفقة التبادل.

وتمكنت مصر بمشاركة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، من الوصول إلى اتفاق بين قوات الاحتلال الإسرائيلية، والفصائل الفلسطينية لوقف إطلاق النار في غزة.

ودخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسمياً، الأحد، بتأخير ساعتين و45 دقيقة عن الموعد المقرر بعد تعقيدات اللحظات الأخيرة التي هددت تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، بسبب تأخر إعلان أسماء المحتجزات الإسرائيليات المقرر الإفراج عنهن في اليوم الأول.

 






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