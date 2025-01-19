إطلاق منافذ بيع أطباق البيض بـ 150 جنيها ولحوم طازجة بـ 310 فى الشرقية.. فيديو

الشرقية-إيمان مهنى

جهود مكثفة تبذلها محافظة الشرقية، لفتح منافذ لتوفير السلع الغذائية بسعر مدعم، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ومبادرة محاربة الغلاء لتفعيل الدور المجتمعي للتخفيف عن كاهل المواطنين وتحقيق توازن بالسوق المحلي، وضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين ومواجهة غلاء التجار وإحتكارهم للسوق.

فأطلقت محافظة الشرقية، منافذ لتوفير أطباق بيض المائدة بسعر 150 جنيها للطبق الواحد، بجانب منافذ بيع اللحوم البلدية بسعر 310 جنيهات، تحت إشراف مؤسسة حياة كريمة.

رصدت "اليوم السابع" منافذ بيع أطباق البيض، حيث توافد المواطنين على المنفذ الكائن أمام ديوان عام المحافظة، وهي من المناطق الحيوية بقلب العاصمة الزقازيق، بتواجد عدد كبير من المقار الحكومية، حيث أكد أحد المواطنين أنه يعمل موظفا لاحظ تمركز السيارة أمام الديوان العام، وجودة نوعية البيض المعروض، وبسعر قل حوالي 30 جنيها عن سعر السوق، معربا عن تقديره للجهود التي تبذلها المحافظة لمحاربة الغلاء، وتكمل مواطنه أنها مرت بالمصادفة ووجدت السيارة، ولاحظت فرق السعر عن السوق، فقررت الشراء، مطالبة بزيادة المنافذ والسيارات لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن جميع منافذ البيض ضمن المبادرة، ومنافذ اللحوم البلدية لمؤسسة حياة كريمة، تخضع للرقابة التموينية، حيث يتم متابعتها لضمان استمرارية الخدمة الجيدة وجودة المعروض.

من جانبه، قال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إنه تم طرح 2000 كرتونة بيض مائدة بسعر 150 جنيها للكرتونة وذلك بمراكز "الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح"، كمرحلة أولى والذي يأتي ضمن مبادرة المحافظة لمكافحة الغلاء ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء، لافتا إلى أنه من المقرر تعميم المبادرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، موضحا أنه تجهيز منفذين لبيع بيض المائدة بسعر مخفض للعاملين بالجهاز الإداري والمواطنين بمدينة الزقازيق، وذلك بمجلس المدينة وأمام مبنى الديوان العام كما تم توفير منافذ بيع مماثلة بمقر مجلسي مدينتي بلبيس ومنيا القمح، وذلك ضمن جهود محافظة الشرقية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية.

وفي سياق متصل أقامت مؤسسة حياة كريمة منفذ دائم لبيع اللحوم البلدية بسعر 310 جنيهات في منطقة وسط مدينة الزقازيق شارع الجلاء ناحية ميدان عمر أفندي، و تم تجهزه بالثلاجات، الذي يعمل على مدار الأسبوع عدا الجمعة، من التاسعة صباحا.

وبجانب شادر مقام أمام ديوان المحافظة، ويأتي إقامة المنفذ الدائم نظرا لاقبال من المواطنين على الشوادر التي أقامتها المؤسسة، نظرا لجودة اللحمة البلدي وحسن المعاملة، مما دفع لتدشين منفذ دائم، بالإضافة إلى وجود شادر أمام ديوان عام المحافظة، وفي بلبيس و أولاد صقر، ضمن خطة تستهدف التوسع في إقامة شوادر بالمراكز والمدن، ذلك فضلا عن السيارات المتنقلة، التي توفر لحوم مجمدة بجودة عالية وبسعر 185 الكيلو، ودواجن 112 جنيها الفرحة وزن 1200 و1300 جرام.



منافذ لتوفير السلع الغذائية بسعر مدعم



منافذ لتوفير السلع الغذائية بسعر مدعم



منافذ لتوفير السلع الغذائية بسعر مدعم



منافذ لتوفير السلع الغذائية بسعر مدعم