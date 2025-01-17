أهالى قرى حياة كريمة بالشرقية: المبادرة أنشأت 37 مركز شباب و41 مكتب اتصالات و19 بريد

الشرفية - حمدى عبد العظم

أعرب أهالى قرى حياة كريمة بمركز الحسينية محافظة الشرقية، عن سعادتهم وشكرهم للقيادة السياسية لإطلاقها مبادرة حياة كريمة التى حولت أحلامهم الى حقيقة، واهتمت بشتى نواحى الحياة، ووفرت الخدمات الأساسية من صرف صحى وغاز ومياه شرب وطرق وإنشاء مراكز شباب.

"اليوم السابع"، التقى أهالي القرى بمركز الحسينية للتعرف على الخدمات التي قدمتها المبادرة ، ويقول محمد دهبية محقق قانونى بإدارة صان الحجر التعليمية، أن مبادرة حياة كريمة حققت ما فاق أحلامنا بإدخال الخدمات الأساسية للمواطن كالغاز الطبيعي والكهرباء، حيث تم دخول الغاز الطبيعى 34 قرية كمرحلة أولى، وجاري العمل على مشروع توصيل الغاز الطبيعي لـ41 قرية مما يوفر الطاقة النظيفة للأهالي، ووصل إجمالي مشاريع المبادرة في القطاع الكهرباء إلى 82 مشروعا تتنوع بين إنشاء وإحلال وتجديد لمحولات الجهد المتوسط والمنخفض، وتم الانتهاء من 80 مشروع وجاري العمل حاليا على مشروعين.

وأضاف منصور الدبيكى كهربائى من منشأة أبو عمر مركز الحسينية، أن المبادرة قامت بإنشاء 37 منشأة شبابية مركز شباب، بالإضافة إلى إنشاء 79 برج محمول وتم الانتهاء من 63 برجا منها، وجاري الانتهاء من باقي العدد، فضلا عن إنشاء 41 مكتب اتصالات و19 مكتب بريد وهذه الخدمات كانت نادرة الوجود، وكنا نشعر أن المسؤولين لم يشعروا بنا، وأننا لا يحس بنا أحد.

وأضاف الحاج حسينى البياضى من جزيرة سعود مركز الحسينية، أنه تم إنشاء 107 مدرسة ابتدائية وإعدادية وتعليم أساسى، بخلاف مدارس اللغات والمدارس الثانوية العامة، وذلك من أجل تخفيف الكثافة الطلابية في الفصول، مما يوفر فرصة أفضل للطالب من أجل الاستيعاب والتحصيل.



احد الاهالى بقرى الحسينية



احد اهالى صان الحجر