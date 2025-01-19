أنواع الفتق المختلفة.. اعرفها من أعراضها

كتبت مروة محمود الياس

الفتق من المشكلات المرضية المعروفة التي يعانى منها الصغار والكبار، ووفقا لتقرير نشر في موقع هيلث دايركت الطبي، فهو عبارة عن انفتاح أو شق في جدار العضلات أو الأنسجة الخاصة بالبطن، مما يؤدي إلى خروج جزء من الأعضاء المعوية الداخلية من مكانها لتخرج في غير مكانها.

أنواع الفتق

هناك العديد من أنواع من الفتق، وكل نوع له علامات تميزه، وبعض من الأعراض التي تكشف الإصابة به.

بعض أنواع الفتق وأعراضها



الفتق الإربي (الفتق الذى يحدث في السرة):

- خروج كتلة صغيرة من الجلد أو شيء يشبه الكورة أو الأمعاء من السرة، قد يرافقها ألم أو وجع أو حرة.

الفتق الفخذي

- نوع الفتق الذى يحدث من خلال خروج كتلة من الجلد أو الأمعاء من منطقة أعلى الفخذ، فقد يرافقها في تلك الحالة ألم أو حرقة، خاصة عند الجلوس أو الوقوف.

الفتق الخلقي

- يظهر بخروج الأعضاء الداخلية البطنية من مكانها الطبيعي عند الولادة أو الحمل، قد يرافقها ألم أو حرقة.

الفتق البطني

- والذى يحدث عند خروج كتلة ما أو تكتل ما من الجلد أو الأمعاء من منطقة البطن، قد يرافقها في بعض الأحيان أوجاع وألم أو حرقة أو صعوبة في الحصول على الراحة، خاصة عند الجلوس أو الوقوف أو الجرى.

الفتق الحجابي

- بروز الجلد أو الأمعاء من منطقة الحجاب الحاجز في البطن، قد يرافقها وجع حاد أو ألم أو حرقة، خاصة عند الجرى والحركة والجلوس أو الوقوف.

الفتق الذى يصيب المرئ:

- خروج كتلة من الجلد أو المريء من منطقة المريء، قد يعانى المريض معها من ألم أو حرقة، خاصة عند الأكل أو الشرب.

الفتق العضلي:

علاج الفتق

- وتتمثل علاماته في الإصابة بخروج الجلد أو العضلات من منطقة العضلات، قد يرافقها ألم أو حرقة، خاصة عند الجرى أو المشى الحركة أو ممارسة الرياضة.

لاشك أن كل حالة من حالات الفتق قد تزيد بسبب الحزق، وححمل الأشياء الثقيلة، واضطراب التغذية، والحركات الفجائية الخاطئة، وعلاج كل حالة تختلف عن الأخرى من خلال الجراحة أو تأجيلها وفقا لرؤية الطبيب المختص، الذى يحدد الميعاد المثالى وفقا للحالة لإجراء الجراحة.