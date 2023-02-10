كل ما تريد معرفته عن "الفتق".. أنواعه وأعراضه وطرق العلاج

كتبت ميرفت رشاد

يتسبب الفتق فى الكثير من الانزعاج، ويمكن أن يعيق النشاط اليومى للشخص، فالفتق يحدث نتيجة ضغط عضو أو نسيج دهني من خلال نقطة ضعيفة في العضلات المحيطة أو النسيج الضام الذي يسمى اللفافة، يمكن رؤيته في جميع الفئات العمرية والأجناس، يشيع الفتق الخلقي عند الأطفال، وإليك كل ما تريد معرفته عن أعراض الفتق وطرق العلاج وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

بعض أنواع الفتق الأكثر شيوعًا



تحدث معظم حالات الفتق داخل تجويف البطن ، بين الصدر والفخذين.

الأشكال الأكثر شيوعًا:

- الفتق الإربي

- فتق فخذي

- الفتق السري

- فتق الحجاب الحاجز

ما هي أعراض الفتق؟



يمكن أن ينتج عن الفتق في البطن أو الفخذ نتوء أو انتفاخ ملحوظ يمكن دفعه مرة أخرى، أو يمكن أن يختفي عند الاستلقاء بعض أعراض الفتق الأكثر شيوعًا هي:

- انتفاخ في الفخذ

- زيادة الألم في موقع الانتفاخ.

- ألم أثناء الرفع.

- زيادة حجم الانتفاخ بمرور الوقت.

- شعور مؤلم خفيف.

- الشعور بالامتلاء أو علامات انسداد الأمعاء.

العلاجات المنزلية لعلاج الفتق



وضع الثلج



وضع كيس ثلج على المنطقة المصابة يمكن أن يقلل الالتهاب والألم والانتفاخ الذي قد يعاني منه الشخص

عصير الصبار



يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يكون مهدئًا لك، بل يمكنه أيضًا القضاء على الألم الناتج عن الفتق.

زيت بذور الخروع



على مر السنين ، تم استخدام زيت بذور الخروع لعلاج الأمراض المتعلقة بالمعدة لأنه يمنع الالتهابات وعسر الهضم، يمكن للمرء أيضًا استخدام هذا الزيت لعلاج الألم.