أطفال لكن أبطال.. طفل يتجول فى قطاع غزة مرتديا زى "سوبر مان"

كتبت ريهام عبد الله

عانى أطفال قطاع غزة، الأمرين، من نيران الحرب، والقصف المستمر من قبل الآلة العسكرية الإسرائيلية، التى تجاهلت تماما أى اعتبارات للطفولة، وقتلت براءة الأطفال، وحولت حياتهم لجحيم مستمر بالقصف المتواصل للقطاع على مدار أكثر من عام.

واليوم مع بدء سريان وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، يحلم الأطفال فى غزة، بحياة مختلفة، فى محاولة لتجاوز الدمار والخراب الذى طال كل أركان القطاع، وقد يبدو الوضع أكثر إشراقا أخيرا، بعد شهور طويلة من الجحيم المستعر، فاليوم لدى الأطفال فى القطاع فرصة للعودة للحياة الطبيعية مرة أخرى.

صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لطفل صغير لا يتعدى عمره الـ4 سنوات، وهو ما يتضح من صغر قامته، يرتدى رداء "سوبر مان" الشهير، وهو يمشى متخايلا وسط شوارع القطاع التى تتنفس الصعداء أخيرا مع وقف الحرب، بعد شهور طويلة من حبس الأنفاس.

المشهد على وقدر بساطته، يمثل واقع حقيقى لأطفال غزة، الأبطال الذى احتملوا الحرب والبرد القارس، ومرارة الفقد، ونقص الأمدادات التى تتيح لهم العيش بالحد الأدني إنسانيا.

الصورة التى انتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى نوفمبر 2024، عادت للظهور مرة أخرى، والانتشار الواسع مع سريان اتفاق وقف إطلاق النيران، وحازت الصورة على إعجاب الكثيرين، وعلق عليها البعض :"سوبر مان الحقيقى وصل"، وقال البعض إن أطفال غزة هم الأبطال الحقيقيين، فى هذه الحرب التى وصلت لنهايتها.

