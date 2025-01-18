اليوم السابع
Ads
السبت، 18 يناير 2025 05:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة الإنسانى: نحشد الإمدادات والموارد لتوسيع نطاق المساعدات فى غزة

السبت، 18 يناير 2025 03:47 م
الأمم المتحدة الإنسانى: نحشد الإمدادات والموارد لتوسيع نطاق المساعدات فى غزة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة
كتبت: هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، بأنه استعداداً لوقف إطلاق النار، تقوم الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني بحشد الإمدادات والموارد لتوسيع نطاق تقديم المساعدات في جميع أنحاء القطاع لافتا الي أنه يعمل المجتمع الإنساني على زيادة تدفق البضائع إلى غزة عبر جميع المعابر المتاحة والاستعداد للتوزيع داخل قطاع غزة.

وقال ستيفان دوحاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن 80 ألف طن من المساعدات الغذائية والتي تكفي لإطعام مليون شخص لمدة ثلاثة أشهر جاهزة للدخول إلى غزة في أقرب وقت ممكن لافتا الي ان جاري دراسة كيفية سبل توسيع نطاق المساعدات النقدية فيما تسعى منظمات الإغاثة إلى توفير الملاجئ الأساسية لمئات الآلاف من الناس.

وفي ذات السياق، قال المتحدث الأممي، إنه وصلت منظمة الصحة العالمية، إلى مستشفى العودة بمحافظة شمال غزة، وقام الفريق بتسليم 5000 لتر من الوقود، بالإضافة إلى طرود غذائية، وزجاجات مياه، وملابس شتوية ولقاحات، كما قاموا بتحويل مريضين في حالة حرجة ومرافقيهما إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى إن 33 مريضاً ونحو 30 من مرافقيهم ما زالوا في مستشفى العودة، إلى جانب ما يقرب من اثني عشر طبيباً، وما يقرب من عشرين ممرضة و16 موظفاً إدارياً. ولا يزال الوصول إلى المستشفى يشكل تحدياً كبيراً وخطيراً بالنسبة للمرضى.

وأكدت المنظمة أن خلال المهمة، أصابت رصاصة سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. ولحسن الحظ لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. ومع ذلك، فإن الحادث يؤكد أهمية وقف إطلاق النار في ضمان قدرتنا على الوصول بأمان إلى المدنيين.







مشاركة

الأمم المتحدة

الصحة العالمية

مستشفي العودة

وقف اطلاق النار

يونيسف

غزة الأمم المتحدة

وقف إطلاق النار في غزة

موعد وقف اطلاق النار في غزة

الحرب علي غزة

نهاية حرب غزة

تبادل الاسري

نتنياهو

بنيامين نتنياهو

الوساطة المصرية

الوساطة المصرية القطرية

الوساطة المصرية في غزة

انسحاب الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

جيش الاحتلال

الإتفاق علي وقف إطلاق النار في غزة

غزة

وقف الحرب في غزة

اتفاق غزة

اتفاق وقف اطلاق النار في غزة

أبو عبيدة

وقف اطلاق النار في غزة

بايدن

هدنة غزة

الهدنة في غزة

أخبار غزة الآن عاجل

قطاع غزة

غزة الان

اخبار غزة

اسرائيل

إسرائيل

هل تم وقف اطلاق النار في غزة

قرار وقف اطلاق النار في غزة



الموضوعات المتعلقة

الاتحاد الأوروبي يعرب عن امتنانه لمصر وقطر وأمريكا على جهود اتفاق غزة

السبت، 18 يناير 2025 01:09 م

حركة فتح: يجرى العمل مع مصر وقطر لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة بشكل نهائي

السبت، 18 يناير 2025 03:02 م

إذاعة جيش الاحتلال: 25 شخصا من بين 33 أسيرا على قيد الحياة في غزة

السبت، 18 يناير 2025 02:56 م

جيش الاحتلال: نفذنا غارات على 50 هدفا فى قطاع غزة أمس الجمعة

السبت، 18 يناير 2025 02:53 م

القاهرة الإخبارية: الآليات الإسرائيلية تبدأ بالانسحاب من جباليا شمال قطاع غزة

السبت، 18 يناير 2025 02:05 م



الرجوع الى أعلى الصفحة