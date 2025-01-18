وزيرة التضامن تتوجه لمحافظة شمال سيناء وتتفقد المراكز اللوجيستية للهلال الأحمر

كتب مدحت وهبة

تتوجه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري صباح اليوم السبت إلى محافظة شمال سيناء.

ومن المقرر أن تتفقد الدكتورة مايا مرسي المراكز اللوجيستية للهلال الأحمر المصرى بمدينة العريش.

ويأتي ذلك فى إطار الوقوف على جهود الهلال الأحمر المصري فى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، والتى استمرت منذ السابع من اكتوبر 2023 وحتى اللحظة، حيث أقيمت تلك المراكز اللوجيستية خصيصا لدعم قطاع غزة، وتشرف هذه المراكز اللوجيستية على استقبال الشاحنات الإغاثية التى تحمل كافة المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة.