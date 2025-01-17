وزيرة التضامن: نتابع جهود الهلال الأحمر المصرى لإنفاذ مساعدات قطاع غزة

كتب مدحت وهيك

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس مجلس ادارة الهلال الاحمر المصري بتكثيف جهود غرفة عمليات الهلال الأحمر المصرى والتى تعمل على مدار الساعة لتنسيق إنفاذ المساعدات الانسانية الي قطاع غزة

وأكدت الدكتورة مايا مرسي علي كفاءة وقدرة الهلال الاحمر المصري على تكثيف إنفاذ مزيد من المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المصرية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن الهلال الاحمر بكوادره المختلفة ومراكزه اللوجيستية يعمل منذ بداية الحرب علي غزة ولم يتوقف عن التنسيق مع كافة الشركاء والجهات المحلية والدولية لادخال المساعدات إلى قطاع غزة .

‎وكان مصدر مصري مطلع قد أكد إنه تم انتهاء اجتماع القاهرة الذي خصص لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتابع أن الاجتماع شهد أجواء إيجابية وتوافقا بين جميع الأطراف، وأضاف أنه تم الاتفاق على كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاق بما في ذلك تشكيل غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات مؤكدا أن الغرفة تضم ممثلين عن مصر وفلسطين وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل لضمان التنسيق الفعال ومتابعة الالتزام ببنود الاتفاق. وأن الاتفاق على كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاق بما في ذلك تشكيل غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات.

‎وأعلنت مصر ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية توصل طرفا النزاع فى غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين. ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم 19 يناير 2025.