وزيرا الصحة والتضامن يتفقدان مستشفى الشيخ زويد المركزي بشمال سيناء

كتب مدحت وهبة و وليد عبد السلام

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ترافقه الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، مستشفى الشيخ زويد المركزي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء بدأ جولته في المستشفى بتفقد قسم الطوارئ والاستقبال، حيث اطمئن على جاهزية القسم،.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد غرفة الأشعة المقطعية، مضيفًا أن المستشفى يضم جهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة متحرك، وسونار، وإيكو، وجهاز أشعة عمليات، كما حرص الوزير على تفقد صيدلية المستشفى، للاطمئنان على توافر جميع المستحضرات الدوائية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير تابع جولته بتفقد الامتداد الجديد لـ مستشفى الشيخ زويد،، لافتًا إلى أن الوزير اطمئن على كفاءة، وتدريب الأطقم الطبية بالمستشفى، للتعامل مع الحالات الحرجة.